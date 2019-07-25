Müziğin enerjisi AKSA Jeneratör’den

Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç eden Aksa Jeneratör, konser ve festival organizasyonlarına enerji vermeye devam ediyor. İstanbulluların bütün bir yıl boyunca hevesle beklediği Harbiye Açık Hava Konserleri’nin temmuz, ağustos ve eylül ayında gerçekleşecek konserlerin büyük bir bölümüne enerji desteği veren Aksa, açık hava etkinliklerinin vazgeçilmez markası olmaya devam ediyor.

Kesintisiz enerji sloganıyla hayatın her anında yer alan Aksa Jeneratör; yıl boyunca farklı alanlardaki unutulmaz etkinlik ve konserlere verdiği destek ile sektörde fark yaratıyor. Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Sadece jeneratör sektöründe değil farklı sektörlerde de adımızı duyurmak ve farklı alanlardaki etkinliklere sponsor olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Harbiye Açık Hava Konserleri’nin enerji sponsoru olduk. Aksa ile konserler kesintisiz devam edecek” dedi.