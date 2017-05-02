Müşteri şikâyetlerine en hızlı çözüm Tepe Güvenlik’ten

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Gök şunlar söyledi:
“Tepe Güvenlik olarak, çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve tedarikçilerimiz ile büyük bir aileyiz. Çalışanlarımız gibi tüketicilerimiz de ailemizin en önemli ve vazgeçilmez bir parçası. Bu sebeple, öncelikli işimiz olarak müşterilerimize hizmet etmeyi kendimize ilke edindik. Bu hizmetin ileri gitmesi adına, gelen şikâyetler ve geri beslemeler ise, bizim şirket olarak daha iyi olmamız açısından bulunmaz fırsat. Müşteri hizmetleri departmanımızda, farklı kaynaklardan gelen tüm şikayetlerin çözümüyle ilgili ayrı bir birim var. Fakat şikâyetlerin çözümü, yalnız bu birimin değil, tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin hedeflerinin başında yer alıyor. Şikâyet çözümünü asli görevimiz olarak görmenin dışında, tüketicilerimizin beklentilerinin üzerinde bir çözüm sağlayarak Tepe Güvenlik A.Ş’yi seçmekteki haklı gururu yaşatmak da önceliklerimiz arasında. Dolayısıyla bu tablonun kahramanı olan tüm çalışan ve tüketicilerimizi kutluyorum.”
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