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Müşteri şikâyetlerine en hızlı çözüm Tepe Güvenlik’ten

02 Mayıs 2017 Salı 15:12
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Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri sunan Tepe Güvenlik, sektöründe müşteri şikâyetlerine en hızlı çözüm getiren şirket oldu. Tepe Güvenlik Müşteri Hizmetleri, 2017’nin ilk çeyreğinde sikayetvar.com’da yayınlanan Tepe Güvenlik alarm sistemlerine ilişkin şikayetlere getirdiği hızlı çözüm süresi ile sektöründe fark yarattı. Şikayetvar.com verilerine göre; Tepe Güvenlik, site üzerinde gelen şikâyetlerin cevaplanmasıyla ilgili sektör ortalamasının 25 saat olduğu bir alanda, sorunları 2 saat 19 dakika gibi kısa bir zamanda çözüme kavuşturdu.

Müşteri şikâyetlerine en hızlı çözüm Tepe Güvenlik'ten
Sorunlara getirdiği hızlı çözümlerle en çok teşekkür alan kurumlardan biri olan Tepe Güvenlik, yine aynı site üzerinde, elektronik güvenlik sektöründe en az şikâyet alan şirket olarak dikkat çekti. Sektörün güven duyulan markası olarak, 60 bini aşan aboneye hizmet sunduklarını ifade eden Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, müşteri memnuniyetinin ve marka itibarının kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi. Gök, Tepe Güvenlik Müşteri Hizmetleri’nin, müşteri sorunlarını kısa sürede çözerek, ihtiyaçlarına anında çözüm üretebilme becerisinin takdir görmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Bu başarının ardındaki en temel faktörlerden birisinin personel eğitimine verdikleri önem olduğunu söyleyen Gök, özverili çalışmalarından dolayı Tepe Güvenlik Müşteri Hizmetleri çalışanlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Gök şunlar söyledi:
“Tepe Güvenlik olarak, çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve tedarikçilerimiz ile büyük bir aileyiz. Çalışanlarımız gibi tüketicilerimiz de ailemizin en önemli ve vazgeçilmez bir parçası. Bu sebeple, öncelikli işimiz olarak müşterilerimize hizmet etmeyi kendimize ilke edindik. Bu hizmetin ileri gitmesi adına, gelen şikâyetler ve geri beslemeler ise, bizim şirket olarak daha iyi olmamız açısından bulunmaz fırsat. Müşteri hizmetleri departmanımızda, farklı kaynaklardan gelen tüm şikayetlerin çözümüyle ilgili ayrı bir birim var. Fakat şikâyetlerin çözümü, yalnız bu birimin değil, tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin hedeflerinin başında yer alıyor. Şikâyet çözümünü asli görevimiz olarak görmenin dışında, tüketicilerimizin beklentilerinin üzerinde bir çözüm sağlayarak Tepe Güvenlik A.Ş’yi seçmekteki haklı gururu yaşatmak da önceliklerimiz arasında. Dolayısıyla bu tablonun kahramanı olan tüm çalışan ve tüketicilerimizi kutluyorum.”
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