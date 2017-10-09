MÜSİAD’dan ABD ile yaşanan vize krizi açıklaması

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

“Mütekabiliyet esâsı, devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini gerektirir. Türkiye; şerefli ve güçlü bir ülke olarak, ABD’nin vize başvurularını askıya almasına karşılık, bu esasa dayanarak vizeleri karşılıklı olarak kaldırma kararı aldı. Ülkemiz, uluslararası arenada eşit bir şekilde varlığını sürdürüyor, dolayısıyla kendisine yönelik yapılan yaptırımlara elbette tepkisiz kalmayacaktır.

Diğer yandan, Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin elbette ekonomiye yansımaları da olacaktır. Yaklaşık 18,5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD ekonomisi, Türkiye gibi ihracatını sürekli geliştiren ve hedeflerini yüksek tutan bir ülke için çok değerli bir pazar konumunda yer alıyor. Nitekim 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız 5. ülke olan ABD’yle ikili ticaret hacmimiz 17,5 milyar dolara kadar yükselmişti.

Bu bağlamda Amerika ile olan ticari ilişkilerimizi rasyonel bir şekilde sürdürmemiz ve daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu nedenle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin temennisi, bu gerilimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğine asgari düzeyde etki etmesidir.”

Basın Bülteni