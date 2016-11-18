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"Mucize bitki"ye proje desteği

18 Kasım 2016 Cuma 12:02
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanan genç kadın, Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yetiştirmeye başladı

KARABÜK (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanan Elif Turhan Korkut, Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yetiştiriyor. 

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, kilogramı 20 bin liraya kadar alıcı buluyor. 

İlçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyünde 1,5 dönümlük araziye safran eken Korkut, bu yıl 250 gram hasat yaparken, bakanlığın projesi sayesinde iş sahibi oldu. 

Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın başlattığı Genç Çiftçi Projesi'nden 128 çiftçiye destek verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında 96 çiftçinin hayvancılık, 32 çiftçinin de bitkisel üretimden faydalandığını aktaran Çataklı, "Bitkisel üretimin içinde arıcılık da var. Bunun 16'sı arıcılık. Yine yerel ürünlerimiz safranla ilgili projemiz var. Safran, Karabük'ün olmazsa olmazı, Safranbolu'ya ismini veren bir bitkimiz. Bununla ilgili Yukarı Çiftlik köyünde Elif Turhan Korkut isimli çiftçimiz safran üretimi gerçekleştirdi. Başarılı bir şekilde yürütüyor." diye konuştu.

Safran üretiminin daha üst seviyelere gelmesi için Özel İdare ve bakanlığın kaynaklarıyla yoğun faaliyet içinde olduklarını vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de Genç Çiftçi Projemizin devam edeceğini ümit ediyoruz. Bu şekilde devam ederse daha fazla çiftçimize gerek safran üretimi ve diğer üretimlerde destekler sağlayacağız. Bakanlığımız kadın ağırlıklı üretimlere özel önem veriyor. Üreticilerimizin büyük bir kısmı genç kadın çiftçilerimizden oluşuyor."

Projeden yararlanan Korkut'un safran dikimini gerçekleştirdiğini anlatan Çataklı, ağustos ayında dikimi yapıldığını, ekim sonu itibarıyla başlayan hasadın sürdüğünü bildirdi.

Yaklaşık 250-300 gram civarında hasat beklediklerini ifade eden Çataklı, "Önümüzdeki yıllarda daha da artıyor. Safran soğanı da ayrı bir girdi oluyor. Safran soğanı 3 sene sonra 10 katına kadar hatta daha fazla verebiliyor. Gelir getirici bir proje, genç çiftçilerimizi projelerden faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

- Projeyle safran üreten tek kadın çiftçi

Evli ve bir çocuk annesi olduğunu belirten Korkut, bakanlığın böyle bir projesinin bulunduğunu ve konuyu biraz araştırdığını vurgulayarak, "Senelerdir bu işi yapıyoruz. Bu bizim baba mesleğimiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının böyle bir projesi vardı. Safranı tanıtmak amacıyla bu projeye başvurdum. Başvurum 3-4 ay içerisinde kabul oldu. Ardından da tarlayı ektim, 2-3 ay oldu. 1,5 dönümlük araziye 160 kilogram safran soğanı diktik. İlk sene olduğu için 250 gram safran bekliyoruz, ikinci sene inşallah daha fazla verim bekliyoruz."  diye konuştu.

 Korkut, eşinin de kendisine safran yetiştiriciliği konusunda büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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