Monster Notebook Yeni Nesil Intel İşlemcilere Geçti

Daha önce NVIDIA’nın 10 serisi grafik kartlarında olduğu gibi Intel’in en yeni işlemcileri de piyasaya çıkışının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen Monster'ın 8. nesil Intel® Core™ i7 8700K işlemcili gaming laptop modelleri raflarda yerini aldı. Yeni nesil işlemcilere erkenden geçen marka böylelikle, kullanıcılarına en yüksek performansın tadını yıllar boyunca çıkarma şansını sunuyor.

8. neslin en güçlü masaüstü işlemcisi olan i7 8700K 6 çekirdeğe ve 12 işlem birimine sahip. Intel’in Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her bir çekirdek iki ayrı çekirdek gibi çalışabiliyor. Bu da işlemcinin gerektiğinde 12 çekirdekliymiş gibi çalışmasını sağlıyor. İşlemcinin temel çalışma hızı 3.70 GHz iken, yüksek performans gereken durumlarda Turbo moduna geçen işlemcinin saat hızı 4.70 GHz’e çıkıyor.

Artan çekirdek sayısının yanında, önbellek miktarı da 12 MB’a çıkmış durumda. Performansı doğrudan etkileyen bu gelişmelere ek olarak, 2666 MHz hızında 64 GB’a kadar RAM desteği sunan ve Intel’in Optane™ SSD teknolojisiyle entegre biçimde çalışan 8. nesil işlemciler, bir önceki işlemci nesline göre daha %40’a kadar yüksek performans artışı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler oyunlarda daha yüksek FPS sayıları görmeyi; yayın yaparken, oyundan kayıt alırken veya video render yaparken daha yüksek performans almayı mümkün kılıyor

Intel® Core™ i7 8700K işlemcilere sahip yeni Monster modelleri 29 Kasım itibariyle satışa sunuldu. Siz de oyun dünyasındaki en güçlü donanımları ve en yeni teknolojileri barındıran Core™ i7 8700K işlemcili Monster oyun bilgisayarlarını incelemek ve satın almak için Monster mağazalarını ve https://www.monsternotebook.com.tr/monster-notebook.html?opf=p2957 adresini ziyaret edin.

Monster Notebook Hakkında



2005 yılında piyasaya girişiyle birlikte dizüstü bilgisayar dünyasında yüksek performansıyla çığır açan ve yepyeni bir standart sunan Notebook Canavarı Monster, son 12 yılda birçok ilke imza atmıştır.

Monster, İş İstasyonları Serisi (Workstation) ve Oyun Serisi (Gaming) olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştirmektedir. Oyun tutkunlarının masaüstü bilgisayar tabusu ilk kez Monster Notebook ile yıkılmış ve “oyun bilgisayarı” konsepti notebook dünyasına Monster sayesinde taşınmıştır. Yüksek hız, kapasite ve performans açısından üstün bir teknoloji sunan Monster Notebook, oyun tutkunları kadar mimarlar, grafik tasarımcılar gibi kapasiteye ve performansa ihtiyaç duyan farklı profillerdeki meslek gruplarının da kısa zamanda gözdesi haline gelmiştir.

2005 yılından bu yana kullanıcılarına farklı bir iş ve oyun deneyimi yaşama olanağı veren Notebook Canavarı, bunu yüksek kapasiteye ve performansa sahip SSD ya da sabit diskler, yüksek kapasiteli ve performanslı bellekler ve yine yüksek performansa sahip ekran kartlarıyla gerçekleştirmektedir.

29.11.2017 – Geride kalan 12 yıl boyunca olduğu gibi, Türkiye’deki oyun tutkunlarına en yeni teknolojileri kullanan en yüksek performanslı oyun bilgisayarlarını sunmak için çalışan Monster Notebook, yeni gaming laptop modellerinde Intel® Core™ i7 8700K işlemcileri kullanacak. 8. nesil Coffee Lake ailesine mensup işlemciler önceki nesle göre %40’a varan performans artışı vadediyor.Basın Bülteni