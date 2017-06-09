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Mitsubishi Electric'ten Sanayi 4.0'a uyumlu dikiş makineleri

09 Haziran 2017 Cuma 12:05
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Mitsubishi Electric, güncel endüstriyel gerekliliklere yanıt veren Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti uygulamasının Avrupa tanıtımını Frankfurt'taki Uluslararası Tekstil Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Texprocess 2017'de yaptı

Mitsubishi Electric'ten Sanayi 4.0'a uyumlu dikiş makineleri
İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Texprocess 2017'de "Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti" uygulamasının Avrupa tanıtımını gerçekleştirdi ve avantajlarını anlattı.

Şirket açıklamasına göre, tekstil ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılan yeni endüstriyel dikiş makineleri giderek daha akıllı hale geliyor. Bu noktada, Mitsubishi Electric, artırılmış zeka sunan otomasyon teknolojisi ile zenginleştirilmiş endüstriyel dikiş makineleriyle öne çıkıyor.

Frankfurt'ta düzenlenen Uluslararası Tekstil Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Texprocess 2017'de ziyaretçilerini ağırlayan Mitsubishi Electric, güncel endüstriyel gerekliliklere yanıt veren Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti uygulamasının Avrupa tanıtımını yaptı.

Texprocess 2017'de, daha üst seviyede bir kontrol sistemine bağlanan 6 Mitsubishi Electric endüstriyel dikiş makinesi ile canlı demo yapıldı. Gerçek işlem verileri, dikiş makinelerinin her birinde bulunan ve MELSEC PLC verilerini gösteren Mitsubishi Electric GOT2000 serisi bir dokunmatik ekran olan HMI'ye aktarıldı.

Bu uygulama, üreticilerin kalite standartlarının korunduğundan emin olmasına ve kalitenin artırılması için uygulanması gereken başka bir işlem olup olmadığını görmelerine izin veriyor. Ziyaretçiler, Mitsubishi Electric'in MAPS SCADA yazılımıyla fuarda sergilenen endüstriyel dikiş makinelerinin verilerinin nasıl bir araya getirildiğini görme imkanı da buldu.



- Dikiş makinelerinin endüstriyel interneti



Mitsubishi Electric'in Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti uygulaması ile üreticiler, her bir makinenin çalışma süresini görerek hangi iş istasyonlarının diğerlerinden daha verimli olduğunu ve bunun nedenlerini tespit edebiliyor.

Sistemde toplanan üretim verileri sayesinde, üreticiler varsayımlar yerine gerçek bilgilere dayalı olarak performans ya da makine uygunluğunu artırmaya yönelik uygun adımları atabiliyor. Ayrıca bu akıllı makinelerin sağladığı bilgiler, istenildiğinde servis ve bakım faaliyetlerinin planlanmasını mümkün kılıyor. Önceden belirlenen bakım programları yerine bu şekilde bir çalışma yöntemi, makinelerin çalışma sürelerinin artırılmasına ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olarak verimliliğe ve karlılığa olumlu katkıda bulunuyor.

Mitsubishi Electric'in endüstriyel dikiş makinelerinde sağladığı yüksek verimlilik, aynı zamanda üretim süreçlerinde istikrarlı yüksek kaliteyi de beraberinde getiriyor. Yeni nesil dikiş makineleri, örneğin seçme hatalarını ortadan kaldıran sistemler gibi daha geniş kapsamlı kalite güvence süreçlerine kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu hatalar örneğin, dikilecek kasnak için malzeme parçalarının seçilmesi sırasında yanlış parçanın alınması veya makineye yüklenmek üzere yanlış nakış kasnağının kullanılması şeklinde gerçekleşebiliyor.

Hata paylarının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, Poka-Yoke (Hata Engelleme) Sistemi ile operatörlerin dikiş makinesine kasnak yüklemesi için doğru malzeme parçalarını seçmelerini sağlıyor. Belirli bir dikiş işlemi için makineye yüklenmek üzere doğru kasnağın kullanıldığını garanti etmek amacıyla nakış kasnaklarında bulunan barkodlar kontrolörle taratılıyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a uyumlu yeni nesil endüstriyel dikiş makinelerinde bulunan tüm bu özellikler ve fonksiyonlar sayesinde, tekstil üreticileri kalite kontrolünden kalite güvence ortamına geçebilecek. Ayrıca tedarik zincirinin tamamında izlenebilirliği mümkün kılmak üzere üretim bilgilerinin tamamının saklanması mümkün olacak.


Anadolu Haber Ajansı
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