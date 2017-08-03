Mitsubishi Electric’ten Dünyanın Geleceği İçin Çevreci Teknolojiler

İleri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini “küresel ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor. Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Markanın bu kapsamda; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya yardımcı olmayı amaçladığını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mitsubishi Electric Corporation olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan CO2 salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan CO2 salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2017 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.”

Sera gazı ve CO2 emisyonları hedefin üzerinde bir performansla azaltıldı

Mitsubishi Electric’in 2017 Japon mali yılına (1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 dönemi) ilişkin Çevre Raporu’na göre temel hedeflere ulaşıldığını bildiren Şevket Saraçoğlu, rapor sonuçlarına ilişkin şu bilgileri aktardı; “Mitsubishi Electric Corporation, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altında bir rakama, 1,34 milyon tona düşürmeyi başardı. Tesislerde klimaların ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin benimsenmesi sayesinde üretimde verimlilik arttı ve bunun sonucunda enerjiden kaynaklanan CO2 miktarı 23 bin ton azaltıldı. Başta endüstriyel mekatronik ürünleri ve elektrikli ev aletleri olmak üzere 106 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu CO2 emisyonları, hedefin üzerinde bir performansla yüzde 35 azaltıldı. CO2 harici emisyonlar ise CO2 eşdeğeri bazında 260 bin tona düşürüldü.”

Toplam su tüketiminde 40 bin metreküp tasarruf

Mitsubishi Electric Corporation’ın, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını söyledi. Saraçoğlu, markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığının da altını çizdi.

Çalışanlarını çevre için harekete geçmeye teşvik ediyor

Mitsubishi Electric’in çevresel farkındalık konusundaki çalışmalarına dikkat çeken Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Çalışanlarını, doğayı gözlemlemeleri ve çevre için bireysel olarak harekete geçmeleri konusunda teşvik eden Mitsubishi Electric, zarar görmüş ormanlık alanları iyileştirmeye ve doğayı korumaya yönelik faaliyetler düzenliyor. Mitsubishi Electric’in 2017 Çevre Raporu’na göre; Japonya’da nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere doğanın korunması ve desteklenmesi amacıyla 10 iş sahasında “Yaşayan Canlılar Çalışmaları” yürütülerek, çalışmaya katılan iş sahası sayısı toplamda 17’ye çıkarıldı. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Mitsubishi Electric açık hava sınıflarına ve Satoyama Orman Koruma Projesi’ne 3 bin 500 kişinin katılması hedeflenirken, çevre duyarlılığı yüksek çalışanların yoğun ilgisi sonucunda bu sayı 5 bin 100 seviyesine ulaştı.”

Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in dünya genelinde yer alan 90 fabrikasındaki hava kirliliği, su kirliliği, kimyasal maddeler, sera gazı emisyonları ve atık bertarafı gibi çevresel risklerin azaltılması için çeşitli girişimlerde bulunulmasının ardından tüm fabrikalar için 100 üzerinden ortalama 90 puana ulaşıldığını da bildirdi.

Binalar, sanayi ve alt yapı projeleri için çevre dostu teknolojiler

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı;

“Türkiye’de çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz.”