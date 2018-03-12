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Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

BDDK Başkanı Akben, yıl içinde milli bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

BDDK Başkanı Akben, yıl içinde milli bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı hedeflediklerini söyledi.

12 Mart 2018 Pazartesi 17:45
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Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Moody's'in geçen haftaki not indiriminde siyasi yönün öne çıktığını söyledi ve "Milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız" diye konuştu.

Akben, "Bankamız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız. Kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesi önemli." dedi.

BDDK Başkanı, ulusal kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kuruluşun yapısı ile ilgili de bilgi veren Akben, "Özel bir şirket olabilir ama şu anki yapıda zor görünüyor. Bankalarımız ortaklık şeklinde yapabilirler, şirketler de ortak olabilir. Kimsenin payının yüzde 10'u geçmemesini öngörüyoruz. Kredi Kayıt Bürosu'na benzer bir yapıda olabilir." ifadelerini kullandı.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 13.03.2018 10:48
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