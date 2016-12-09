"MİLLETİM TL'YE GEÇİŞE DAHA DA YÜKLENMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ekonomi paketiyle ilgili şunları söyledi:

"Müteşebbislerimizi rahatlatmaya yönelik, piyasayı rahatlatmaya yönelik, aynı zamanda da tabii şu anda özellikle de İŞKUR açısıyla, 600 bin, 100 bini devlet, 500 bini özel sektör olmak üzere işsizliğe ilaç olması bakımından böyle bir adımın atılması da süre itibarıyla 9 ay da olsa, bu 9 aylık süreci özel sektörün gayet iyi değerlendireceğine inanıyorum ve bu şekilde de 500 bin işsizimizin iş bulması ve bunun İŞKUR tarafından bedelinin ödenmesi, 100 bininin de kamuda istihdam edilmesi, bunlar tabii bu geçiş süreci için gayet iyi tespit edilmiş bir adım diye düşünüyorum."

Dövizden TL'ye geçiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizden TL'ye geçiş konusunda da şöyle konuştu:

"Bunun yanında özellikle şu anda geçen cumadan bugüne dövizden TL'ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Halkıma ülkem ve milletim adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ama yeterli mi? Değil. Bence buna milletim daha da yüklenmeli diye düşünüyorum."

'Faiz konusunda kamu bankaları ön almalı'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz lobisine benim halkım, milletim artık prim vermemeli çünkü faiz lobisi bir şeyin yarışı içinde... Kendi öz kaynaklarıyla değil, halkının parası üzerinden, halkının mevduatını kendisi ranta dönüştürüyor ve onunla da daha sonra övünüyor.

Ne yazık ki rahat para kazanmanın yolları üzerinde duruluyor, onun için de faiz noktasında şu anda ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte hükümetimiz, Merkez Bankası çok daha hassas davranacağı gibi devlet bankalarının, kamu bankalarının da bu noktada ön alması lazım, örnek olması lazım."

Anayasa çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Anayasa çalışmaları) Şu anda sayın başkanlar, kendi aralarında da mutabık kaldılar. Bundan sonraki süreç komisyon ve genel kurul sürecidir. Oradan zannediyorum 20 madde kadar bir paket, incelemeler, görüşmeler yapıldıktan sonra bize de gelecektir. Biz de bu konudaki değerlendirmemizi geciktirmeden yapıp ve bu işin nihai noktası 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' deyip, bunu götürmektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı