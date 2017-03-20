banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

METEOROLOJİK UYARI

20 Mart 2017 Pazartesi 08:59
Bu haber 440 kez okundu

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don bekleniyor

METEOROLOJİK UYARI
MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de havanın parçalı çok bulutlu, Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yarın öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, Bingöl'de ise öğle saatlerinden itibaren kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarların kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.