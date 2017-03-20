METEOROLOJİK UYARI

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de havanın parçalı çok bulutlu, Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yarın öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, Bingöl'de ise öğle saatlerinden itibaren kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarların kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Haber Ajansı