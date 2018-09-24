Mercedes-Benz Türk, Van’daki yıldız kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 14 yıldır kesintisiz devam eden proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor.

ÇYDD ile ortaklaşa yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 28. ziyaretini Van’a gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri ile Van’da 26 yıldız kızın bir araya geldiği buluşmada, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine büyük önem veriyor

Proje kapsamında maddi desteğin yanısıra, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine de büyük önem veriliyor. Cesaretin ve özgüvenin kişisel gelişimde çok büyük rol oynadığına inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde Yıldız Kızları eğitimlerini sürdürmeleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor.

Van’da öğrenimlerini sürdüren Yıldız Kızlar, kendilerine verilen bu özel eğitimler sayesinde kişisel & sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını söylediler. Aynı zamanda aldıkları bu burs sayesinde kendi ayakları üzerinde durduklarını ve kendilerine tanınan bu imkân sayesinde bazı ihtiyaçlarını kendileri karşılayabildiklerini belirttiler.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Proje, her geçen yıl daha fazla Yıldız Kız’a ulaşmaya devam ediyor. Bugün projede her yıl 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs alıyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bugüne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.

Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla proje kapsamında 2016 yılında önemli bir adım daha atılarak özel bir özgeçmiş bankası kuruldu. Önemli bir veri bankası haline gelen bu platform aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere bu platformda özgeçmişleri bulunan bursiyerlere ulaşabiliyor.

