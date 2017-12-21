Mercedes-Benz çekici ve kamyonlarının teknolojik gücü artıyor

İlk kamyonunu 1986 yılında banttan indiren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen çekici ve kamyonları ile Türkiye kamyon pazarındaki liderliğini koruyor.

Sektörde 50. yılını dolduran Mercedes-Benz Türk, zorlu bir rekabet ortamının yaşandığı 2017 yılında üretim, ihracat ve satış hedeflerini gerçekleştirirken Türkiye kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğini sürdürdü. Şirket, kamyon üretiminde yaptığı yeni yatırımlarla ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirirken yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki müşterilerinin beklentilerine ve özel isteklerine de daha hızlı yanıt verebilecek konuma geldi.

2017 yılını yatırımlarla kapatan Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında da kamyon pazarına liderlik edecek önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30. yılını kutladığı 2016 yılında 113 milyon Avro tutarında yatırım kararını açıklayan şirket, bu yeni yatırımla fabrikanın üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üç vardiyalı üretime geçilerek çalışan sayısının 1.800’den 3.000’e yükseltilmesi de planlıyor.

Şirket, 2018 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yeni AR-GE Merkezi’nin açılışını da yaparak Türkiye’den dünyaya teknoloji ve mühendislik hizmeti sunacak.

Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yılında kamyon pazarına öncülük edecek önemli yatırımlarından biri de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirmesi oldu. 2018 yılında açılması planlanan yeni AR-GE Merkezi, İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki mevcut AR-GE Merkezi ile birlikte Daimler AG’nin global “yetkinlik merkezleri”nden biri olacak. AR-GE çalışmalarıyla Türkiye’den dünyaya teknoloji ve mühendislik ihraç eden şirket, yeni AR-GE Merkezi’nin açılmasıyla birlikte Daimler AG’nin global AR-GE ağı içerisinde yeni sorumluluklar üstlenecek. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz uzun yol kamyonlarının tüm araç yol testi onayları Aksaray tarafından verilecek.

2017 Daimler kamyon dünyası için de başarılı bir yıl oldu

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG, dünya çapında başarısına başarı katmaya devam ediyor. Dünya kamyon pazarı içerisindeki yerini güçlendiren Daimler Trucks satışlarını 2017 yılında artırdı; bunun en belirgin sebebi NAFTA bölgesi ve Asya’daki satışlar oldu. Actros Avrupa’da TCO (Toplam Sahip Olma Maliyeti) kapsamında birinci bulundu, yenilenmiş Actros ile % 15 yakıt ekonomisi sağlandı. Bu başarıları uzun vadede de garantilemek için Daimler, yeni stratejisi CASE (Connected ‘bağlanabilen’, Autonomous ‘otonom’, Shared & Services ‘paylaşımlı’, Electric Drive ‘elektrikli sürüş’) ile gelecekteki Mercedes-Benz kamyonlarının donanımlarını şimdiden belirledi. Şehir içi taşımacılığına uygun hafif e-kamyonlar (FUSO eCanter, Mercedes-Benz Electric Truck) yollarla buluştu bile. Future Truck ile ilgili çalışmalar ise son hız devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk 2018 Hedefleri

Mercedes-Benz Türk, Daimler’in CASE stratejisi kapsamında yatırım ve çalışmalarını 2018 yılında da sürdürecek. Aksaray Kamyon Fabrikası’na, AR-GE’ye ve IT teknolojileri ve çözümlerine yaptığı yatırımları hızla devam eden şirket, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyi de odağına alarak hem içeride hem dışarıda süreçlerini güncelleyip yenileyerek yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Üretim kapasitesinin ikiye katlanması süresinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Endüstri 4.0’ın getirilerinden olan robotlu otomasyon sistemleri; boyahane, karoser ve iç süsleme hatlarında kullanılıyor. 2016-2017 yılları arasında robotlaşması % 100 oranında artan fabrika, 2018 yılında ilave 18 robotu devreye almayı planlıyor.

Yakın gelecekte Türkiye pazarına sunulan Mercedes-Benz kamyonlarında teknolojik yenilikler devreye girecek. Bunlara ilk örnekler Mercedes-Benz Uptime ve Fleetboard olacak.

Mercedes-Benz Türk, ürün gamıyla tercihlere yön veriyor

Türkiye kamyon pazarının lideri olan Mercedes-Benz Türk, yenilediği ürün gamıyla da kamyon sektöründe öncü marka olma konumunu sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk sensörler, mobil cihazlar ve uygulamalar dünyasında; veri toplama, analizi ve sonuç elde etme ile sağladığı katmadeğer ile ticari araç müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler ile Mercedes-Benz araçlar günden güne güçlenerek; kamyon ve çekicilerin arıza ve bakım aralıklarının uzamasından, aracın sürekli kullanılabilir olmasına kadar pek çok önemli noktada hizmet sağlıyor.