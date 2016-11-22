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Mercedes-Benz A-Serisi Video Projesi’ne Altın Ödül

22 Kasım 2016 Salı 15:16
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Dünyanın en iyi mobil pazarlama kampanyalarını ödüllendiren Mobile Marketing Association (MMA) Smarties Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü düzenlenen Smarties Türkiye Ödülleri’nde, Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi, “Mobil Video” kategorisinde Altın Ödül aldı.

Mercedes-Benz A-Serisi Video Projesi'ne Altın Ödül
Mobil reklamların yaratıcılarını pazarlama ve medya stratejisi ile teknoloji alanlarında ödüllendiren Mobile Marketing Association (MMA) Smarties Ödülleri’nin 2016 yılı Türkiye ödülleri sahiplerini buldu. Smarties Türkiye 2016 Ödülleri’nde ‘Mobil Video’ kategorisinde Altın Ödül’ü Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi aldı.

Unilever Marketing Direktörü Handem Çelenkler başkanlığında, Volkan Biçer (mobilike), Ayten Ateş (Facebook), Haymi Behar (Doğan TV), Meltem Moral (Mindshare) ve Ender Özcan (Adjust)’ın da bulunduğu jüri, bu yıl 15 kategoride ödül verdi. Mercedes-Benz Türk Otomobil Pazarlama İletişimi Departmanı’nın yönlendirmesi ile hayata geçen ve Opera Mediaworks ile Starcom Mediavest Group Türkiye işbirliğiyle kurgulanan Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi, kendi kategorisinde birincilik ödülü olan Altın Ödül’e layık görüldü.

Her mobil kullanıcı bir senariste dönüştü

Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi, yenilenen Mercedes-Benz A-Serisi reklam filmini mobil neslin kullanım tercihleriyle uyumlu hale getirme fikriyle ortaya çıktı. “Yeni nesil demek, mobil demek” anlayışıyla hareket eden proje ekibi, reklam videosunu daha sürükleyici hale getirmek için videoya mobil kullanıcıların kendilerini filmin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayan özellikler ekledi.

Reklam filmine entegre edilen ‘role-playing video’ özelliği ile mobil kullanıcılar, videodaki karakterlerin hareketlerini kontrol edebilme imkânına sahip oldu. Çekme aksiyonuyla ise kullanıcılar film karakteriyle birlikte hareket etme veya onlarla birlikte araç değiştirme deneyimini yaşadılar. Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi ile çekme aksiyonu, ilk defa bir ‘role-playing video’ kampanyasında mobil interaksiyonunu arttırmak için kullanıldı. Bunun yanı sıra kullanıcılar, videoya yerleştirilen mobil cihazlara uyumlu butonlarla istedikleri anda istedikleri saniyeye veya ek videolara geçme fırsatı elde etti. Böylece mobil kullanıcılar, reklam filminin hem senaristine hem de yıldızına dönüştü.

Projeyle A-Serisi reklam videosu 1.781.114 kez izlendi

Mercedes-Benz A-Serisi Video Entegrasyon Projesi ile A-Serisi reklam kampanyası, 1.781.114 izlenme elde etti. Reklam filminde butonlara yönlendirilen ek videoların ortalama izlenme oranı yüzde 99.87’yi buldu. Kullanıcılar 1.016.554 kez çekme aksiyonunu deneyimleyerek videonun yıldızına dönüşürken eklenen mobil cihazlara uyumlu butonlar sayesinde 1.019.292 kazanılmış medya elde edildi. Proje ile hâlihazırda 45 saniye olan videonun ortalama izlenme süresi, videonun kendi uzunluğunu da geçerek 67 saniyeye çıkarıldı.
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