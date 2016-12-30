Mektebim Öğrencilerine Sheffield’da Eğitim İmkânı

Uluslararası Eğitim Koordinatörlüğü tarafından lise öğrencilerinin yurtdışında yükseköğretim imkânlarından kolaylıkla yararlanabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen işbirliği ile Mektebim’in uluslararası anlaşma sayısı artmaya devam ediyor.

23.000 öğrencisi bulunan Sheffield Üniversitesi’nde 3700 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. 1400'ü akademik olmak üzere yaklaşık 6000 kişinin çalıştığı üniversite, 2016-2017 Dünya Üniversiteler sıralamasında en iyi 100 üniversite arasında 84. sırada yer alan Sheffield’da Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tıp, Dişçilik ve Sağlık Fakültesi, Fen Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere 5 fakültesi bulunuyor. En dikkat çekici bölümler arasında tıp, diş hekimliği, mimarlık, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, işletme ve hukuk yer alıyor. İmzalanan işbirliği anlaşmasıyla Sheffield Üniversitesi Mektebim öğrencilerine geçiş önceliği tanıyarak başarılı Mektebim öğrencilerine burs imkânı sağlayacak.