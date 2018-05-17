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MEHMET SOYSAL, DOĞAN GAZETECİLİK YÖNETİM KURULUNDA

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin yönetim kurulu aldığı kararla yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

MEHMET SOYSAL, DOĞAN GAZETECİLİK YÖNETİM KURULUNDA

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin yönetim kurulu aldığı kararla yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:46
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MEHMET SOYSAL, DOĞAN GAZETECİLİK YÖNETİM KURULUNDA

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Zafer Mutlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olduğu görülerek, Zafer Mutlu'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÜÇ YENİ İSİM 
Hürriyet Gazetecilik şirketinin konuyla ilgili KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Vuslat Sabancı'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olduğu görülerek, Vuslat Sabancı'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, şirketimiz yönetim kurulu üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olduğu görülerek, Béatrice de Clermont Tonnerre'den boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Uğur Nabi Yalçın'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, şirketimiz yönetim kurulu üyesi Kai Georg Diekmann'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olduğu görülerek, Kai Georg Diekmann'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Oktay Demir'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.”

REKABET İZNİ ÇIKTI
Rekabet Kurulu, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine geçen hafta izin verdi. İki grup arasında, Doğan Holding’in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar bedel üzerinden satılması konusunda hisse satış işlemi nisan ayının başında gerçekleşmişti.

hurriyet

Son Güncelleme: 17.05.2018 11:36
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