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Medine İrak’tan “mucizeler”

İstanbul Hasköy’de bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Medine İrak’ın 6’ncı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Medine İrak’tan “mucizeler”

İstanbul Hasköy’de bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Medine İrak’ın 6’ncı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

27 Şubat 2018 Salı 14:51
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Medine İrak’tan “mucizeler”

Miraculous/Mucize Eseri adını verdiği serginin ana temasını sanatçı şöyle açıklıyor: “Bu sergideki işlerin doğa ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Doğada her an şaşırtıcı olaylarla karşılaşabiliriz. Ben bu olaylar içinde daha çok ağaç, toprak, taş bağlantılı materyallere odaklandım. Tabii genel olarak bakınca yeryüzü, gökyüzü ilişkileri üzerine bir kurgu gerçekleştirdim. Olmadık yerde kendine yaşam alanı bulup oluşan ağaçlar, bitkiler hep sürpriz gibi gelmiştir. Yaşamda da ümidi kaybettiğimiz anlarda ansızın bir ümit yeşermesi gibi hiç bitki yetişmeyeceğini düşündüğümüz alanlarda yaşamın olması doğanın mucizesidir.

Ben bu mucizeyi çeşitli materyallerle anlatmaya çalıştım. Daha önceki işlerimde renge pek rastlanmaz bu çalışmalarda doğanın gizemini sembolik olarak boya simlerini abartılı bir şekilde kullanarak illüzyon yaratmaya çalıştım. Tuhaf bir şekilde bu işlerde bu malzeme beni çekti kendisine, bir masal kitabının içinde, hayal dünyasına sürüklenme hali hoşuma gitti. Küçük bir çocuk gibi bu atmosferi yaşamak güncel hayattan uzaklaşıp kaçış alanı yarattığı için belki de bu kadar çekici geldi bu durum. Zaten resim yapmak da böyle bir şey değil midir çoğu zaman?”

“İKİNCİ ELDEN” DOĞA
Emre Zeytinoğlu’na göre Medine Irak’ın yapıtlarına baktığımızda, onların sürekli biçimde mucizelerden konu açtığını fark edeceğiz. Doğada karşımıza çıkan pek çok şey, bu yapıtlarda yeni ilişkiler ile yeni kompozisyonlara dönüşüyor ve belki de şimdiye kadar tanık olmadığımız durumların şaşırtıcı görüntülerini sunuyor ya da onları ima ediyor. Doğadaki şaşırtıcı ilişkileri ve ortaya çıkan mucizevi anları yapıtlarında uygulamaya sokan sanatçı, belli ki doğadan aldığı esin ile mucizeler yaratmayı deniyor. Bunu yaparken de elbette sanatının olanaklarını kullanıyor ve bir bakıma “ikinci elden” bir doğa kurguluyor; doğanın masalını yaratmak gibi...

Zaten “sanat” denilen şey de büyük ölçüde evrenin kavranamayan bölümünü ve doğanın mucizelerini içermez mi?

11 MART’A KADAR DEVAM EDECEK
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden üçüncülükle mezun olan Medine İrak, aynı üniversitenin Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliliğini tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi ve ödülleri bulunan sanatçı, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak eğitim veriyor.

21 Şubat’ta açılan ve 30 eserin sergileneceği Miraculous sergisi 11 Mart 2018’e kadar Rahmi Koç Müzesi’nde devam edecek.

Son Güncelleme: 27.02.2018 14:54
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