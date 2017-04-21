MEDİKAL CİHAZLARDA YENİLİKLER İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerinin imal ettiği cihazlar, bu yıl ikinci defa düzenlenen Biyomedikal Cihaz Sergisi’nde tanıtıldı.

"MEVCUT CİHAZLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Cihazların altı aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Program Başkanı Öğr. Gör. Türker Togay Aksoy, “Cihazların tamamı öğrencilerin kendi çalışmalarının sonucu ortaya çıkan eserler. Öğrencilerimizle bu cihazları üretirken, özellikle bugün piyasada kullanılan benzer cihazların eksiklerini ve yetersiz kaldığı noktaları tespit ederek bu açıkları kapatma yolunu izledik. Bundan başka programdan mezun olan öğrencilerin ‘Ben de cihaz yapabilirim’ duygusunu kazanarak özgüvenlerinin artmasını ve direkt olarak bu işi yapacakları için pratik noktada güçlenmelerini amaçladık” diye konuştu.



CİHAZ ÜRETEREK MEZUN OLUYORLAR

Öğrencilerin programdan cihaz yaparak mezun olduklarına dikkat çeken Öğr. Gör. Aksoy, “Geçtiğimiz yıl sergilediğimiz cihazların sektöre kazandırılması noktasında maalesef başarılı olamadık. Ancak bu yıl TÜBİTAK ile destek görüşmelerimiz sürüyor. Bundan başka Türk Patent Enstitüsü ile ‘Faydalı Model’ çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Umuyoruz ki bu yıl imal edilen cihazları sağlık sektörüne kazandırabileceğiz” ifadelerini kullandı.



İŞTE YENİLİKLER

Geliştirilen cihazlar, sağlık sektöründe kullanılan biyomedikal cihazların eksik veya yetersiz kaldığı alanları tamamlamaya yönelik olarak hazırlanıyor. Örneğin öğrenciler tarafından imal edilen ve astım hastalarının tedavisinde kullanılan nebulizatör cihazında nem sensörü bulunuyor. Ayrıca yine aynı cihaz, hastanın yüzündeki hava maskesinin çıkması durumunda alarm vererek görevliyi uyarıyor. İmal edilen cihazlar arasında temassız ateş ölçer, geçmiş ölçümleri de gösterebilen tansiyon aleti ve kalp atışlarını LED ve “buzzer” adı verilen titreşim cihazıyla gösteren nabız ölçüm cihazı gibi birçok inovatif ürün yer alıyor.