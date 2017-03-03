Media Markt Bursa’da Büyüyor

Media Markt, Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendecisi olma hedefiyle mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda da, 3 Mart’ta Bursa Özdilek Özlüce AVM’de kentteki 3üncü, Türkiye’deki 47. mağazasını hizmete açtı.

Media Markt olarak 2017’de de mağaza sayısını artırmaya yönelik yatırımlarına devam edeceklerini belirten Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Rakipsiz fiyatlarımızı, cazip kampanyalarımızı, ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi, müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüketicilerimizin nerede, nasıl alışveriş yapmak istediklerine yönelik beklenti ve görüşleri bizim odağımızda yer alıyor. Bu doğrultuda yeni mağazalarımızın planlaması için çok çalışıyor, araştırmalar ve veri analizleri yaparak açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bursa’daki 3’üncü mağazamızla Bursalı tüketicilerimize daha da yaklaşıyor ve onların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz” dedi.

Tüketiciler yeni nesil perakendeciliğe Media Markt ile kavuşuyor

Bursalıların büyük ilgisiyle açılışı gerçekleştirilen mağaza, 13 çalışanı ve 439 metrekarelik satış alanıyla, ziyaretçilerini son teknolojiyle buluşturuyor. Mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulan ürünlere ek olarak, tüketiciler aynı zamanda dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor.

Media Markt, ziyaretçilerin sadece akıllarındaki bir ürünü almaya geldikleri bir adres olmanın ötesine geçerek, tüm dijital gelişmelerden, yeni teknolojilerden, dünyadaki inovasyonlardan haberdar eden bir deneyim merkezi olmayı hedefliyor.

Açılışa özel fırsatlar

Yoğun ilgi ile karşılaşılan mağazada, Ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor. Bunun yanı sıra Bursalı tüketiciler için 3 Mart günü Bursa Özdilek Özlüce AVM mağaza açılışından itibaren 9 gün boyunca 12 ay ve 2 bin liraya kadar olan kredilere yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Müzeyyen Öztürk- Cohn&Wolfe / muzeyyen.ozturk@geometry.com

Media Markt Hakkında

50 yıllık birikimiyle, 15 ülkede, 1016 mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile 900 milyonun üzerinde müşterisine hizmet veren Media-Saturn Holding’e bağlıMedia Markt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve düşük fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. 2013 yılında da online satış kanalı mediamarkt.com.tr’yi hayata geçirdi. Uluslararası çoklu kanal stratejisi ile mağazacılık ve online perakendeciliğin sayısız avantajlarını müşterilerine entegre olarak sunan Media Markt’ın, 14 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 47 mağazası bulunuyor. Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr

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