McAfee, CES 2018’de en yeni çözümlerini duyurdu

McAfee’nin dijital dünyayı herkes için daha güvenli bir yaşam, çalışma ve oyun alanına dönüştürmek üzere yaptığı inovasyon çalışmalarının bir ürünü olan çözüm, McAfee Kimlik Hırsızlığından Koruma (McAfee Identity Theft Protection) adını taşıyor. McAfee Kimlik Hırsızlığından Koruma kullanıcılara kimliklerini güvende tutmaları için ihtiyaç duydukları kişisel ve finansal görüntüleme araçlarının yanı sıra kurtarma araçlarını da sunuyor. Böylelikle kullanıcılar kimliklerini korumak için proaktif bir yaklaşıma sahip oluyor. Üstelik D-Link ve Samsung iş birliğiyle hayata geçirilen yeni inovasyonlar, McAfee'nin internete bağlı evler, mobil güvenlik ve kişisel gizlilik gibi alanlarda en önemli güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlıyor.

Tehdit yelpazesinin geçirdiği hızlı evrim, bugünün dijital tüketicilerinin güvenlik ihtiyacını hayatın her alanına yayılacak şekilde genişletiyor. Kullanıcıların geleneksel antivirüs yazılımından daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu bilen McAfee, mobil aygıtlar ve evden internete bağlanan cihazları kapsayacak şekilde gizlilik çözümlerini genişletirken, kimlik hırsızlığına karşı tüm aileyi koruyor. McAfee Identity Theft Protection, McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family ve McAfee Safe Connect ile tüketiciler her geçen gün değişen dijital dünyanın büyüklüğü, hızı ve karmaşası karşısında kendi iç huzurunu sağlayabiliyor. Bu yeni ürünlerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki OEM'ler, telekomünikasyon ekipman üreticileri ve internet servis sağlayıcıları, McAfee ile ortak çalışarak müşterilerinin güvenliğini sağlıyor.

"Veri ihlallerinin sürekli bir artış göstermesiyle birlikte, tüketicilerin kişisel bilgilerini kimin güvende tutacağı sorusu da akıllarda yerini alıyor," diyen McAfee Tüketici İş Grubu Başkan Vekili John Giamatteo, "McAfee bugün dünya genelinde 375 milyonun üzerinde tüketici için güven sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede gerek kendi cihazlarında gerek çocuklarının online gezintilerinde gerekse kimlik ve gizlilik konularında kendilerini güvende hissedebiliyor. Siber güvenlik ile özdeşleşmiş durumda olan McAfee adı, dijital güvenlik alanında belirsizliğin yükseldiği anlarda bile tüketicilerin huzurunu koruyacak şekilde kendi gelişimini sürdürmenin ve inovasyonun garantisi oluyor," açıklamasını yaptı.

Dijital Kimliğin Güvence Altına Alınması

Kimlik hırsızlığı tüm tüketiciler için önemli bir sorun teşkil ederken, ABD’li kullanıcıların %66'sı en çok endişe duyduğu suçun kimlik hırsızlığı olduğunu ifade ediyor. Tüm bu endişeye karşın, kimlik hırsızlığından koruma servislerine kayıtlı Amerikalıların oranı %37'yi geçmiyor. McAfee bireylerin kendini güvende hissetmesinin, toplum huzurunu sağlamak için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Kişisel görüntüleme, finansal görüntüleme ve kurtarma araçları, kendi kimliklerini güvende tutmak isteyen kullanıcıları ihtiyaç duydukları araçlarla destekliyor.

Öne çıkan özellikler:

Siber Görüntüleme – Online karaborsayı ve Dark Web'i tarayarak, kişisel bilgilerin risk altında olması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Sosyal Güvenlik Numarası Takibi – Kullanıcının Sosyal Güvenlik Numarası ile ilişkilendirilmiş bilinen isimler ve adresleri raporlayarak, olası sahte kimlikleri ortaya çıkarır.

Kredi Görüntüleme – Kredi geçmişini baz alan raporlarla, kullanıcıları kredi notundaki değişikliklere karşı uyarır.

7 Gün 24 Saat Özel Müşteri Temsilcisi Desteği – Kullanıcılar doğru kredi kullanımından kimlik hırsızlığıyla mücadeleye kadar çeşitli konu başlıklarında sorulara yanıt verip kılavuzluk edebilen müşteri temsilcilere ulaşabilirler.



İnternete Bağlı Evin Korunması

Eğitim seviyesinin ve farkındalığın artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler fidye yazılım benzeri zararlı yazılımlara karşı kendilerini daha iyi koruyor. Yeni bir McAfee Labs araştırması, bu iyileşme sonucunda siber suçluların yeni taktikler üreterek daha az bilinen, daha kârlı hedefleri seçeceklerini ortaya koyuyor. Bu hedefler arasında yüksek servete sahip kişiler, şirketler ve internete bağlanan ev aygıtları bulunuyor.

D-Link ile iş birliği kuran McAfee, evde kullanılan ve internete bağlı çalışan tüm cihazların güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Yeni D-Link AC2600 Wi-Fi Router Powered by McAfee adlı yeni router, ev ağına bağlanan cihazlar için güvenliği otomatik olarak artıran kapsamlı bir çözümü tüketicilere sunuyor. D-Link ve McAfee, bu cihazda sundukları makine öğrenimi, ebeveyn kontrolleri, IoT aygıtları için koruma ve benzeri özelliklerle her geçen gün daha fazla bağlantılı hale gelen bir dünyada güvenliği sağlama vizyonunu ortak olarak hayata geçiriyor.

Mobil Ekosistemin Korunması

Kullanıcıların herkese açık Wi-Fi ağlarına mobil cihazlarından bağlanma eğilimi gittikçe artıyor. Bu ağlar güvensiz oldukları için kişisel bilgilerin siber suçluların eline geçme riski de artıyor. McAfee'nin iş ortakları, bu riski azaltmak için güvenliğin en baştan cihazların içine dahil edilmesi ortak vizyonuyla hareket ediyor. Arka uçta McAfee teknolojisini kullanan ve böylelikle bilgiyi ve online aktiviteleri otomatik olarak şifreleyen Samsung Secure Wi-Fi, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'daki Galaxy Note 8 modelleri için sunuluyor.