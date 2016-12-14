MASLAK'TA 1995 TL'YE HAZIR OFİS

Ayrıcalıklı hizmetleriyle tam donanımlı hazır ve sanal ofislerinde prestijli çalışma imkanı sunan WorkLand, alanında gösterdiği konfor anlayışıyla ofiste tüm günün verimli geçirilmesine olanak sağlıyor. WorkLand İcra Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya’nın yatırımlarıyla geliştirilen proje, Türkiye’de ofis kullanımına ve çalışma tarzlarına yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyor. WorkLand’te yer alan 10 ile 52 metrekare arasında değişen 44 farklı çalışma alanı, 3 toplantı odası ile 300 metrekare ortak kullanım alanlarında, tüm gün maksimum verimi koruyabilmek için gerekli koşulların her biri titizlikle uygulanıyor. Anlaşılan kiralama bedeli dışında sınırsız kullanıma sunulan internet, 7/24 ofis kullanımı, resepsiyon hizmeti, su-kahve gibi mutfak giderleri, otopark, günlük temizlik, özel sekreter, yabancı dillerde sekreterya hizmeti, fiber internet hizmetleri, güvenlik, kargo karşılama, iklimlendirme, toplantı odaları, ortak kullanım alanları, için hiçbir ekstra ücret ödenmiyor. Ayrıca aidat, su, elektrik ve stopaj için de ücret alınmıyor. WorkLand’te ayrıca danışmanlık hizmeti, concierge ve catering hizmeti ofis kullanıcılarına sunuluyor.
Workland projesinin kiralama ve yönetimini Serhan Çetinsaya'nın eşi, Yönetim Kurulu Başkanı Sare Çetinsaya yürütüyor.
ÇETİNSAYA; “WORKLAND HAZIR OFİS KONSEPTİNİ YAKINDA FARKLI NOKTALARA DA TAŞIYACAĞIZ”
Farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirerek verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflediklerini belirten WorkLand İcra Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya; “ Eclipse Maslak’ta WorkLand projemizle üyelerimize ideal bir çalışma ortamı sunmak ve üretkenliklerine maksimum katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. WorkLand projemize bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler büyük ilgi gösteriyor. WorkLand’te üyelerimize; otopark, mutfak, sıcak içecekler, günlük temizlik, özel sekreter, güvenlik, iklimlendirme, toplantı odaları, ortak kullanım alanları, danışmanlık hizmeti ve fiber internet hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca sınırsız kullanıma sunulan internet bağlantısının yanı sıra 7/24 ofis kullanımı, telefon, resepsiyon hizmeti ve mutfak giderleri gibi ayrıcalıklı hizmetler için kira bedeli
haricinde hiçbir ekstra ücret ödenmiyor. Sanal ofis hizmetinide projemizde yer alıyor. Tüm bu hizmetleri sunduğumuz ofislerimizde kiralar ise 1.995 TL’den başlıyor. Amacımız üyelerimizi istedikleri özgür ofis ortamı ile buluşturmak. Ayrıca WorkLand’te hayata geçireceğimiz Network programımız, üyelerimize yeni iş ortaklıkları ve yeni iş olanakları için imkan tanıyacak. İş dünyasına bir çok kolaylığı ve ilki getirdiğimiz bu konseptimizi yakın zamanda geliştirerek farklı noktalara da taşıyacağız.” dedi.
Yeni girişimcilerden, kurumsal firmalara kadar müşteri portföyünün oluşturulduğu WorkLand, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor. Metro ve toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde bulunan proje, Maslak’ta prestijli konumuyla öne çıkıyor.
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