MASLAK'TA 1995 TL'YE HAZIR OFİS

Ayrıcalıklı hizmetleriyle tam donanımlı hazır ve sanal ofislerinde prestijli çalışma imkanı sunan WorkLand, alanında gösterdiği konfor anlayışıyla ofiste tüm günün verimli geçirilmesine olanak sağlıyor. WorkLand İcra Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya’nın yatırımlarıyla geliştirilen proje, Türkiye’de ofis kullanımına ve çalışma tarzlarına yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyor. WorkLand’te yer alan 10 ile 52 metrekare arasında değişen 44 farklı çalışma alanı, 3 toplantı odası ile 300 metrekare ortak kullanım alanlarında, tüm gün maksimum verimi koruyabilmek için gerekli koşulların her biri titizlikle uygulanıyor. Anlaşılan kiralama bedeli dışında sınırsız kullanıma sunulan internet, 7/24 ofis kullanımı, resepsiyon hizmeti, su-kahve gibi mutfak giderleri, otopark, günlük temizlik, özel sekreter, yabancı dillerde sekreterya hizmeti, fiber internet hizmetleri, güvenlik, kargo karşılama, iklimlendirme, toplantı odaları, ortak kullanım alanları, için hiçbir ekstra ücret ödenmiyor. Ayrıca aidat, su, elektrik ve stopaj için de ücret alınmıyor. WorkLand’te ayrıca danışmanlık hizmeti, concierge ve catering hizmeti ofis kullanıcılarına sunuluyor.Workland projesinin kiralama ve yönetimini Serhan Çetinsaya'nın eşi, Yönetim Kurulu Başkanı Sare Çetinsaya yürütüyor.Farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirerek verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflediklerini belirten WorkLand İcra Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya; “ Eclipse Maslak’ta WorkLand projemizle üyelerimize ideal bir çalışma ortamı sunmak ve üretkenliklerine maksimum katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. WorkLand projemize bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler büyük ilgi gösteriyor. WorkLand’te üyelerimize; otopark, mutfak, sıcak içecekler, günlük temizlik, özel sekreter, güvenlik, iklimlendirme, toplantı odaları, ortak kullanım alanları, danışmanlık hizmeti ve fiber internet hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca sınırsız kullanıma sunulan internet bağlantısının yanı sıra 7/24 ofis kullanımı, telefon, resepsiyon hizmeti ve mutfak giderleri gibi ayrıcalıklı hizmetler için kira bedeli