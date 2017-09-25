MAPFRE Sigorta’dan Dijital Dönüşüme Destek

Kitap için özel olarak bir sunuş kaleme alan MAPFRE Sigorta Genel Müdürü (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alfredo Muñoz kitaba verdikleri desteği ve sektörün dönüşümünü şöyle değerlendirdi: “Son yıllarda değişimin hızı katlanarak arttı. Hayat tarzımız günden güne değişiyor, dijitalleşme hayatın her alanında bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bireyler olarak, bizlere sunulan dijital özelliklere sahip hizmetler de giderek artıyor ve çeşitleniyor. MAPFRE Sigorta olarak en yenilikçi teknolojileri kullanarak, gündemi ve küresel gelişmeleri sıkı takip ediyor ve Türkiye’de bunun ilk uygulayıcıları olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla MAPFRE Global Dijital Dönüşüm Modeli inisiyatifini ve Dijital Sigortacılık Planı’nı yayınladık. Sadece dijital dönüşüm için çalışan özel bir departmanımız bulunuyor. Tüm süreçlerimizin dijitalizasyonunu sağlayarak operasyonel mükemmeliyete ulaşmayı hedefliyoruz. “Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları” kitabının Türkçeleştirilmesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz; sektördeki gelişmeleri ve değişimi destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

MAPFRE Sigorta Hakkında

MAPFRE Sigorta, ödenmiş sermayesi ve özkaynak büyüklüğü ile Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alıyor. İspanya’nın en büyük sigorta grubu olan MAPFRE, Avrupa ve Amerika olmak üzere beş kıtada 100 den fazla ülkede reasürans, asistans ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor. Tüm sigorta branşlarını kapsayan, zengin bir ürün portföyüne sahip MAPFRE Sigorta, müşterilerinin her türlü hizmet ihtiyacının karşılanması ve mal varlıklarının güvencesi için özel olarak geliştirilmiş rekabetçi çözümler sunmanın yanı sıra yatırım ve emeklilik fon yönetim faaliyetlerinde de bulunmaktadır. MAPFRE Grup bünyesinde 37 binden fazla çalışan, dünya çapında 5 bin üzeri ofisle 37 milyon müşteriye hizmet veriyor.

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