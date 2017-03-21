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Manisa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

21 Mart 2017 Salı 13:01
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ömer Çıbık (59) idaresindeki 45 KB 3350 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Servet Örskaya'nın (51) kullandığı 34 BJB 73 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Otomobildeki Erdoğan ve İbrahim Çıbık olay yeri, sürücü Çıbık ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Örskaya ile kamyonetteki Mehmet Aydın (67), sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı
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