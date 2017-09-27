MALİYE BAKANI AĞBAL AÇIKLADI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında kamuya şu anki planlara göre 74 bin ilave personel alacaklarını belirtti.

Yeni Orta Vadeli Programının (2018-2020) açıkladığı toplantıda konuşan Ağbal, kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Gelecek sene özelleştirme geliri hedefimiz 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.









Anadolu Haber Ajansı