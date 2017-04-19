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Makedonya'da Kutlu Doğum Haftası programı

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:32
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- Makedonya'nın Üsküp ve Kalkandelen kentlerinde, Hazreti Peygamberin doğumu vesilesiyle Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.

Makedonya'da Kutlu Doğum Haftası programı
ÜSKÜP/KALKANDELEN (AA) - Makedonya'nın Üsküp ve Kalkandelen kentlerinde, Hazreti Peygamberin doğumu vesilesiyle Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi. 

Türkiye Diyanet Vakfı ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) Üsküp'te gerçekleştirilen programa, ülkedeki Türk kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yerel halk yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Peygamberi anmak ve anlamak vesilesiyle her yıl bu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası için her yıl farklı bir temanın belirlendiğine işaret eden Alkan, "Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Kutlu Doğum ile ilgili bir tema belirliyor. İhtiyaç hissedilen konuları gündeme getirmeyi arzu ediyor. Bu seneki kutlu doğum temamız Hz. Peygamber ve Güven Toplumu. Bilindiği üzere Peygamber efendimizin gerek Peygamber olmadan önce gerek Peygamberlikten sonraki en önemli vasıflarından birisi güvenilir insan olmasıdır." dedi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin de program çerçevesinde yarın ve ertesi gün de diğer şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

- Kalkandelen

Ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde de Kutlu Doğum haftası çerçevesinde Mevlüt programı düzenlendi.
Programa, Kalkandelen Müftüsü Qani Nesimi ve Belediye Başkanı Teuta Arifi’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin bilgiler verildi.

Anadolu Haber Ajansı
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