LUFTHANSA İZMİR-MÜNİH UÇUŞLARINA BAŞLADI

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Lufthansa havayolları tarafından Münih’e düzenlenen direkt uçuşlara ev sahipliği yapıyor. İzmir’den yapılan ilk uçuş için düzenlenen törende yolculara pasta ve içecek ikramı yapıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı geçen yıl 11 milyon 951 bin yolcuya hizmet sundu. Havalimanından şu an yurtiçinde 22 ve yurtdışında 70 olmak üzere toplam 92 destinasyona direkt uçuş düzenleniyor.



TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2016’da iştirakleriyle birlikte 808 bin uçak seferine ve 104 milyon yolcuya hizmet sundu.