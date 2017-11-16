LOJİSTİK ÖDÜLÜ ‘ATLAS’ 8. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye’nin lojistik alanındaki ‘Atlas’ları belli oldu. 16 Kasım 2017’de İFM’de yapılan törenle dağıtılan ödüller için 65 aday mücadele etti. Törende, Organizasyon Komitesi adına bir konuşma yaparak; ‘modern dünyanın neredeyse en karmaşık zamanlarında, çalkantılı bir coğrafyanın ortasında, böylesine bir etkinliği 8 yıl sürdürmek hiç de kolay değil’ diyen İlker Altun, ‘Atlas’ı almak için Ekol, Omsan, Netlog, Arkas gibi markalar performansları, projeleri ya da yöneticileri ile yarışmaya dahil oluyor.’ şeklinde devam etti. İlker Altun daha sonra şunları söyledi:

“Organizasyonun güvenilirliği en üst düzeyde olup, sektörün ağırlıklı firmaları, yıllardır çok özel bilgilerini Atlas jürisi ile paylaşıyor. Bu firmalar, kendi performanslarına ve verilerine de güven duydukları için güçlü bir tebrik ve teşekkürü hak ediyor. UND ve UTİKAD gibi sektörün iki güzide sivil toplum örgütünün katkısı ile sürdürülen yarışma süreçleri şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor.

Lojistik, çarpan etkisi yüksek, çok taraflı bir iş ve ilişki biçimidir.

Katma değer yaratmakta, değer zincirinin en önemli halkası, olmazsa olmazı durumundadır.

Tarafların da asli ya da tali olanı yoktur... Hizmeti veren ile alan, işin özüne, kalitesine, kazancına, düzeyine eşit derecece etki etmektedir. Bugün burada, iş ve hizmeti alan ve veren eller tokalaşacak.”

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da faaliyet verilerinin ile lojistik projelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve online oylama olmak üzere üç ayrı dalda yapılan yarışmada, adaylar kendi başvurularıyla yarışıyor.

Toplam 20 Ödül Sahipleriyle Buluştu

Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:

Uluslararası Lojistik İşletmecileri: EKOL Lojistik

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri: OMSAN Lojistik

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları: ABC Lojistik

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri: NETLOG Lojistik

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri: FEVZİ GANDUR Lojistik

Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): TRANS OKYANUS Denizcilik

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): MSC Gemi Acenteliği

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): Arkas Lojistik

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): AR-GÜ

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): GLOBELİNK ÜNİMAR Lojistik

Liman İşletmecileri: MERSİN Uluslararası Liman İşl.

Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise dört proje ödüle değer bulundu:

Ceynak Ceyhan Lisanlı Depo Terminali projesi ile CEYNAK Lojistik

Güneş Enerji Santrali projesi ile SAMSUNPORT

İlk Özel Tren İşletmeciliği Projesi İle OMSAN Lojistik

3CS Müşteri Memnuniyeti Sistemi Projesi ile Turkish Cargo

Basın Bülteni