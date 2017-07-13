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Logitech, ödüllü kulaklık üreticisi ASTRO Gaming’i satın aldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
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Logitech, profesyonel oyun tutkunları ve oyun meraklıları için ödüllü kulaklıkları olan lider konsol ekipmanı markası ASTRO Gaming'i satın alacağını açıkladı. Logitech, satın almayı 85 milyon dolar karşılığında Ağustos ayı başında tamamlamayı planlıyor. Oyun sektörüne yatırım yapan Logitech, ASTRO'yu satın alarak sektörün uzun vadeli büyümesini hızlandırmaya yardımcı olmak istiyor. Logitech ve ASTRO birlikte, PC ve konsol oyuncuları için en iyi kulaklık, mouse, klavye ve webcamleri üretmeye başlayacak.

Logitech, ödüllü kulaklık üreticisi ASTRO Gaming'i satın aldı
Logitech Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ujesh Desai esporcuların tercih ettiği üst seviye konsol kulaklıkları üreten ASTRO’nun satın alınmasıyla ilgili olarak, “ASTRO’nun, Logitech G’nin bilgisayar oyunlarına olan ilgisi konusunda mükemmel bir tamamlayıcı olacağına inancımız tam. Bu büyük işbirliğimiz için çok heyecanlıyız. ASTRO’nun ekibini, ürünlerini ve markayı çok seviyoruz. Bununla birlikte, esporcular için oyun keyfini her yerde daha eğlenceli hale getireceğiz.” dedi.

ASTRO Başkanı ve Kurucu Ortağı Jordan Reiss ise, “ASTRO’nun tüm ekibi her zaman Logitech ve Logitech G ürünlerine saygıyla yaklaştı. Bu nedenle, bu birliktelikten çok mutluyum. ASTRO’nun marka gücü Logitech G’nin rakipsiz teknolojisiyle bir araya gelerek, global düzeydeki dağıtımlarla daha fazla esporcuna ulaşacak.” dedi.

Oyun seslendirmeleri ve lifestyle ürünleriyle oyun kulaklığı pazarında lider konumda olan ASTRO’nun en bilinen ürünleri A40 VE A50 kulaklıkları profesyonel esporcular için tasarlanmıştır. ASTRO’nun son zamanlarda tanıttığı A10 kulaklığı erişilebilir fiyatıyla şirketin konsol kulaklık pazarında daha fazla alıcıya ulaşmasına yardımcı olmuştur.
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