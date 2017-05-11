Lipton’dan Yepyeni Bir Yeşil Çay Deneyimi: Tarçın Karanfil Yeşil Çay!

Güne daha iyi hissederek başlamanın yolu Lipton Yeşil Çay ailesi

Gerçek tarçın ve karanfil parçaları içeren Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, yumuşak içimiyle günün her saatine doğanın tazeliğini ve kokusunu katıyor. Yeşil çayla birlikte her yudumda enfes karanfil ve tarçın kokusunu da hissettiren Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, klasik yeşil çayı değişik lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler için de farklı bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Canlandırıcı ve tazeleyici etkisiyle Türkiye’deki çay severlerin büyük beğenisini kazanan Lipton Yeşil Çay ailesi, yeni lezzetlerle büyüyor. İçeriğindeki özenle toplanan taze yeşil çay yapraklarını karanfil ve tarçının doğallığıyla harmanlayan Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, günün her saatinde canlılık ve yenilenme fırsatı sunuyor. “Tadı keşfet, iyi hisset” söylemiyle yeşil çay severleri farklı lezzetlerle buluşturmaya devam eden Lipton, Tarçın Karanfil Yeşil Çay ile klasik yeşil çayı doğal karanfil ve tarçın tadıyla benzersiz bir lezzete dönüştürüyor.