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Lipton’dan Yepyeni Bir Yeşil Çay Deneyimi: Tarçın Karanfil Yeşil Çay!

11 Mayıs 2017 Perşembe 15:16
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Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, çok sevilen yeşil çay ailesini yepyeni bir ürünle zenginleştiriyor. Taze toplanan yeşil çay yapraklarının yoğun tadını doğal tarçın ve karanfille dengeleyen Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, yumuşak içimiyle her güne tazelik ve zindelik katmaya hazırlanıyor.

Lipton'dan Yepyeni Bir Yeşil Çay Deneyimi: Tarçın Karanfil Yeşil Çay!
 Canlandırıcı ve tazeleyici etkisiyle Türkiye’deki çay severlerin büyük beğenisini kazanan Lipton Yeşil Çay ailesi, yeni lezzetlerle büyüyor. İçeriğindeki özenle toplanan taze yeşil çay yapraklarını karanfil ve tarçının doğallığıyla harmanlayan Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, günün her saatinde canlılık ve yenilenme fırsatı sunuyor. “Tadı keşfet, iyi hisset” söylemiyle yeşil çay severleri farklı lezzetlerle buluşturmaya devam eden Lipton, Tarçın Karanfil Yeşil Çay ile klasik yeşil çayı doğal karanfil ve tarçın tadıyla benzersiz bir lezzete dönüştürüyor.
 
Güne daha iyi hissederek başlamanın yolu Lipton Yeşil Çay ailesi
 
Gerçek tarçın ve karanfil parçaları içeren Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, yumuşak içimiyle günün her saatine doğanın tazeliğini ve kokusunu katıyor. Yeşil çayla birlikte her yudumda enfes karanfil ve tarçın kokusunu da hissettiren Lipton Tarçın Karanfil Yeşil Çay, klasik yeşil çayı değişik lezzetlerle zenginleştirmek isteyenler için de farklı bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.
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