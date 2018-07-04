Limak, turizmde sınırları KKTC ile aştı 7 bin yatak kapasitesine ulaştı

Enerji, inşaat, çimento, gıda gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Limak Holding, turizm yatırımlarına hız verdi. 1995 yılında Antalya Belek’teki Limak Arcadia Oteli ile turizm sektörüne giriş yapan Limak Turizm Grubu, otel sayısını Limak Cyprus Deluxe Hotel ile sekize çıkardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde kapılarını açan Limak Cyprus Deluxe Hotel, büyük ilgi görüyor.

Otelin hizmete girmesi nedeniyle İstanbul’da Limak Eurasia Luxury Hotel’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu katıldı.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Turizm yatırımları ülke ekonomimiz için büyük bir önem taşıyor. Ülkeye döviz getiriyor, istihdama katkı sağlıyor ve beraberinde birçok sektörü de hareketlendiriyor. Biz de Limak Holding olarak tüm yatırımlarımızı ülkemize değer sağlamak üzere hayata geçiriyoruz. Turizmde 1995 yılında aldığımız yatırım kararımız sonucunda bugün, Türkiye ve KKTC’de farklı konseptlerde toplam 8 otele ulaştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 200 milyon dolarlık bir yatırımla hizmete giren Limak Cyprus Deluxe Hotel ile de ilk yurt dışı otelimizi açtık” dedi.

Son yıllarda Kıbrıs’a yapılan en büyük turizm yatırımında Limak Turizm Grubu’nun imzasının olduğunu belirten Özdemir, “Her yatırımımız farklı konseptleri içeriyor. İstanbul ve Ankara’da şehir otellerimiz, Antalya’da ise yerli ve yabancı turistlere hizmet veren geniş konseptli otel zincirimiz var. Yalova’da ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiş butik termal otelimizi halkımızın hizmetine büyük bir gururla sunduk. Şu anda Mersin’de temelini attığımız ve golf turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki otel yatırımımız da devam ediyor. Ayrıca Mekedonya’nın başkenti Üsküp’te de yeni bir otel yatırımına başladık. Hedefimiz, diğer sektörlerde olduğu gibi turizm alanında da sektörün lideri olmak” şeklinde konuştu.

Limak Turizm Grubu’nun 23 yılda yaptığı yatırımların sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına değinen Özdemir, “Neredeyse 3 yılda bir yeni bir otel açtık ve yatak sayımız 7 binin üzerine çıktı. Hedefimiz 5 yıl içinde bu sayıyı 10 bine çıkarmak” diye konuştu.

“KUSURSUZ TATİL DENEYİMİ SUNUYORUZ”

Konuşmasında lüks kelimesinin altını dolduran ve son yılların en iddialı otellerinden birini Kıbrıs’ın hizmetine sunduklarını söyleyen Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu ise Limak Cyprus Deluxe’un sadece Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin de en iddialı otellerinden biri olduğunu belirtti. Kavaloğlu, “598 oda ve 1338 yatak kapasitesine sahip olan tesisimizde dört dörtlük bir tatil için ihtiyaç duyulacak tüm alt yapıyı oluşturduk. Misafirlerimize tatilleri boyunca Akdeniz'in tadını doyasıya çıkarma imkânı veriyoruz. Kusursuz bir tatil deneyimi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü otelimizde dev çocuk kulübü ve Kıbrıs'ın en kapsamlı aqua parkı ile misafirlerimize unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Otelin ultra her şey dahil konsepti ile hizmet verdiğini ifade eden Kavaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Konuklarımız benzersiz doğasıyla tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Ayrıca uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezimizde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile tatil boyunca ruhen ve bedenen yenilenecekler. Konuklarımız ve Kıbrıs halkı için özel sürprizler de hazırlıyoruz. Otelimizin ilk konuklarından birisi dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton olacak. Paris Hilton, 28 Temmuz Cumartesi akşamı otelimizde sahne alacak ve sergileyeceği DJ performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

KIBRIS’IN EN BÜYÜK AQUA PARKI LİMAK CYPRUS DELUXE HOTEL’DE

KKTC’nin Bafra Turizm Bölgesi’ndeki otel, şehir merkezine 25 kilometre, Ercan Havalimanı’na 65 kilometre ve Magosa’ya 40 kilometre mesafede bulunuyor. 200 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 598 oda ve 1338 yatak kapasitesine sahip olan Limak Cyprus, berrak denizi ve muhteşem kumsalı ile Kıbrıs’ı tercih eden turistlere Akdeniz’in tadını çıkarma imkanı veriyor.

Çocukların tüm taleplerine yanıt veren ve gün boyu sıkılmadan eğlenmelerini sağlayan çocuk kulübü, Kıbrıs’ın en büyük aqua parkının yanı sıra gün içinde süren aktivitelerle Limak Cyprus’ın konukları yılın tüm yorgunluğunu atabiliyor. Limak Cyprus, akşamları ise gece şovları, canlı müzik grupları ve farklı konseptlerdeki partilerle eğlenceye yeni bir soluk getiriyor. Uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezinde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile misafirler tatilleri boyunca ruhen ve bedenen yenileniyor.

KONGRE VE TATİLİ BİR ARADA SUNUYOR

Limak Cyprus, yeni evlenen çiftlerin balayı tatillerini unutulmaz kılmak için çok özel bir hizmet sunuyor. Havalimanında özel karşılama, VIP transfer, özel oda dekorasyonu, sürpriz ve sıra dışı ikramlar, restoranda rezervasyon önceliği gibi birçok ayrıcalık, balayı çiftlerini kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

Ana restoranın yanı sıra Türk, İtalyan ve Uzakdoğu mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu ala cart restoranları, gün boyu atıştırmalık servisleri, farklı konseptteki barları ile misafirlerine hizmet veren otelin bir diğer özelliği ise iş toplantılarına da ev sahipliği yapacak donanıma sahip olması. Limak Cyprus Deluxe Hotel, Babylon Kongre Merkezi’nde farklı büyüklükteki birçok toplantı salonu, profesyonel ekibi ve son teknoloji ekipmanları ile hem iş toplantılarına hem de özel günlere ev sahipliği yapıyor.

ZÜMRÜD-Ü ANKA KUŞUNDAN ESİNLENİLDİ

Limak oteller zincirinin en yeni halkası Limak Cyprus Deluxe Hotel, sunduğu eşsiz hizmet ilhamını Zümrüd-ü Anka efsanesinden alıyor. Girnelilerin Topak Taş ya da diğer adıyla Yumurta Taşı dedikleri Ciklos Mevkii’ndeki bulunan yumurta formlu taş, Zümrüd-ü Anka’nın son yumurtası... Efsaneye göre, Anka kuşu kuluçkada günlerce oturmuş, yiyecek bulmak amacıyla yuvadan ayrıldığında yavrunun kıpırdanması sonucu yumurta yuvadan düşmüş ve Zümrüd-ü Anka efsanesi böylece sona ermiş. Limak da bu efsaneyi simge olarak kullanarak mitin yeniden doğuşuna aracılık ediyor. Limak Cyprus Deluxe Hotel, insanların kendilerini yeniden yaratıp tazelendikleri zaman dilimine hayat veriyor.