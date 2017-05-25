LİGNA FUARI’NDA TÜRKİYE RÜZGARLARI ESİYOR...

22 Mayıs tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde başlayan ve bu yıl 45 ülkeden bin 500’den fazla profesyonel katılımcıyı ağırlayan Ligna Fuarına yoğun ilgi göstererek büyük bir katılım sağlayan Türk Ağaç İşleme Sektörü, Almanya’ya adeta çıkartma yaptı. Katılımcı firmaların 122 bin metrekareden fazla bir alanda yeniliklerini 90 ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturduğu fuarda, Almanya dışında İtalya, Avusturya, İspanya, Türkiye, Danimarka, Çin, İsveç, Hollanda ve İsviçre’den de katılım sağlandı.



“Türkiye stand alanı olarak en çok büyüme gösteren ülke oldu”

Fuarın endüstri 4.0 yolunda entegre üretim, plastik ve kompozitlerin işlenmesi ve “Kaynaklara ve Teknolojiye Erişim” temasıyla gerçekleştirileceğini belirten AİMSAD (Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği) Genel Sektereteri Arif Onur Kaçak, Türkiye,’nin geçtiğimiz fuara göre şimdiden stand alanı olarak en çok büyüme gösteren ülkeler arasında yer aldığını söyledi. 35 katılımcı firmanın 18’inin AİMSAD üyesi olduğunu belirten Kaçak, Ligna’yı bu yıl ve gelecek yıllarda da destekleyeceklerini ifade ederek fuarın sektöre büyük katkı sağladığını vurguladı.



Türkiye’nin Makinecileri destekliyor

2015 yılında 2 bin metrekare olan Türk firma katılımının, bu yıl yaklaşık 3 bin metrekareye ulaştığını açıklayan Kaçak, “Bu metrekarenin yüzde 75’i yani 2 bin 100 metrekaresi AİMSAD üyesi olan 19 firma tarafından ayrıldı. Diğer taraftan, 2015’den bu yana yaptığımız görüşmeler sonucunda, Türkiye’nin Makinecileri Ligna Fuarı’nı destek kapsamına aldı. Özellikle 2017 yılı için bu destek katılımcı Türk firmalar açısından çok kıymetli oldu” dedi.



“İhracat ve ithalat arasında 5 milyon dolarlık fark kaldı”

Dünya ağaç işleme sektörü pazarının güncel durumu hakkında bilgi veren Kaçak, Ligna 2017 ile birlikte, ağaç işleme makinaları sektörünün satış hacminde yüzde 5’lik bir artış ve 3 milyar Euro’luk bir üretim gerçekleşmesi bekleniyor. İç pazarda da 2016 yılı sonunda Türkiye’nin ihracatı ile ithalatı arasında sadece 5 milyon dolarlık fark kaldı. Bu farkı kapatmak için hem AİMSAD hem de sektör firmalarımız gerekli çabayı göstererek, 2017 yılı sonunda bir ilke imza atmak istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesindeki en büyük platformlardan biri olarak Ligna’yı görüyoruz” diye konuştu. Ligna Fuarı’na daha çok Türk firmanın katılmasını sağlamak ve sektör ihracatına katkıda bulunmak üzere, Hannover Messe Türkiye ekibiyle güzel bir sinerji yakaladıklarını da ifade eden Kaçak, “Bu işbirliğimizin neticesi olarak, öncelikle hem üye hem de üye olmayan firmalara Ligna Fuarı’na neden katılmaları gerektiğini duyurularla ve yüz yüze aktarmaya çalıştık ve bu yıl çalışmalarımızın sonucunu aldık” şeklinde konuştu.



"Güçlü ticari bağlantılar kuruldu”

Fuara katılan firmaların çok memnun olduğunu ve güçlü iş bağlantıları kurararak kayda değer derecede makine siparişi aldıklarını bildiren Kaçak, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarda AİMSAD tarafından organize edilen kokteylin de büyük ilgi gördüğüne değinen Kaçak, “Tüm fuarlarda olduğu gibi Ligna’ya katılımın her yıl artarak süreceğine inanıyorum. Doğrudan alıcılarla bir araya gelmek konusunda fuar bizim için çok önemliydi. Türkiye’nin makinecileri yurtdışındaki her fuarda olduğu gibi Ligna’da da güçlü ticari bağlar kurdu. Sektör var gücüyle çalışıyor. Ticari partnerlerimizle ilişkilerimizi uzun dönemli planlara ve yatırımlara imza atarak sağlamlaştıracağız” şeklinde konuştu.





