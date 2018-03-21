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Lenovo’dan İndeks Bilgisayar’a “2017’nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülü

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri şirketi İndeks Bilgisayar, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 2017'yi tarihi bir kârla kapatarak bitiren şirkete, teknoloji sektörünün önde gelen markası Lenovo'dan ödül geldi. İndeks Bilgisayar, Lenovo tarafından “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülüne layık görüldü.

Lenovo’dan İndeks Bilgisayar’a “2017’nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülü

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri şirketi İndeks Bilgisayar, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 2017'yi tarihi bir kârla kapatarak bitiren şirkete, teknoloji sektörünün önde gelen markası Lenovo'dan ödül geldi. İndeks Bilgisayar, Lenovo tarafından “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülüne layık görüldü.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:34
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Lenovo’dan İndeks Bilgisayar’a “2017’nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülü

2017'yi 156 milyon TL'lik tarihi bir kârla kapatan Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri şirketi İndeks Bilgisayar, başarıya doymuyor. Şirketin 2017 yılındaki dikkat çeken performansı, teknoloji sektörünün önde gelen markalarından aldığı ödüllerle de perçinleniyor. İndeks Bilgisayar, teknoloji sektörünün dikkat çeken markası Lenovo tarafından “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü” ödülüne layık görüldü.
 
Aldıkları ödülü değerlendiren İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, “Teknolojinin her geçen gün hızla dönüşümü ve buna bağlı olarak donanım pazarının ürün seçeneğinin ciddi anlamda zenginleşmesi, distribütörlüğünü yaptığımız ürünlere olan talebi artırıyor. Son kullanıcının kaliteli oyun oynama ve eğlenme ihtiyacının yanı sıra kurumların iş amaçlı beklentilerinin karşılanması açısından da bu ürünler fazlasıyla öne çıkıyor” dedi. Sürek, sözlerine şöyle devam etti: “İşte bu yoğun talebi karşılarken 8 bin civarı bayi kanalıyla tüm Anadolu'yu kapsayan Index Grup'un yarattığı avantaj, kalite ve başarı sayesinde bizi son derece sevindiren ödüller de alıyoruz. Bu yıl da tüm dağıtım anlaşmalarımızla faaliyetlerimizi özenle sürdürecek ve başarılarımızı artırmaya devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 21.03.2018 11:39
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