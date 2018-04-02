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L'unica Bahçe'den yeni sezon mobilyalar

Fonksiyonelliğin ve kalitenin ön planda tutulduğu tasarımlarını konfor ve estetikle buluşturan bahçe mobilyası markası L’unica; Oturma Grupları, Yemek Grupları ve Keyif Ürünleri olmak üzere üç ana kategoride ürünler sunuyor.

L'unica Bahçe'den yeni sezon mobilyalar

Fonksiyonelliğin ve kalitenin ön planda tutulduğu tasarımlarını konfor ve estetikle buluşturan bahçe mobilyası markası L’unica; Oturma Grupları, Yemek Grupları ve Keyif Ürünleri olmak üzere üç ana kategoride ürünler sunuyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:15
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L'unica Bahçe'den yeni sezon mobilyalar

L’unica’da koltuktan masa ve sandalyeye, sehpadan servis arabasına, salıncaktan şezlonga, dresuardan sandığa, gazebodan daybed’e ve çok çeşitli aksesuarlara kadar bahçe dekorasyonu için gerekli her türlü mobilya yer alıyor. Bu ürünler Ahşap (Teak), Metal ve Sentetik Rattan çeşitleri ile farklı zevklere hitap ediyor.

L’unica markalı bahçe mobilyalarının yanı sıra ödüllü tasarımlarıyla dikkat çeken Belçikalı Oasiq, İskandinav tasarım özelliklerine sahip Danimarkalı Houe, premium tasarımlarıyla dünyaca ünlü Danimarkalı Cane-Line markalarının ürünlerini de Türkiye’ye getiren L’unica; ayrıca Happy Cocooning markalı şömine masaları ile Morso Living ve Big Green Egg markalı üst düzey bahçe berbekülerini de müdavimleriyle buluşturuyor. Bahçeler, balkonlar, teraslar gibi açık hava mekanlarına prestij ve keyif katan modern çizgileriyle dikkat çeken L’unica’nın 2018 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonunda, tasarımı ve kalitesi ile öne çıkan kullanıcı dostu pek çok iddialı ürün yer alıyor.

Son Güncelleme: 02.04.2018 12:18
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