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KOSGEB MODELİ ITFC'DE KONUŞULDU

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
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Kobi ve girişimcilere verdiği destekle bir çok ülkeye model olan KOSGEB'in çalışmalrı, Uluslararası İslami Ticari Finans Birliği’nde gündeme geldi

KOSGEB MODELİ ITFC'DE KONUŞULDU
 KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Uluslararası İslami Ticari Finans Birliği (ITFC) tarafından Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılan, İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun 42. Yıllık Toplantısı’na katıldı. Organizasyon kapsamında düzenlenen “KOBİ'ler ve Özel Sektörü Etkileyen Temel Trendler ve Piyasa Engelleri” temalı panelde konuşan Başkan Recep Biçer, KOSGEB’in KOBİ’lerin finansmanı konusundaki tecrübelerini vurgulayarak destek programları, ortaklıkları ve projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.



ITFC yetkilileri, endüstri uzmanları ve yerel ortakların yer aldığı panelde, Başkan Recep Biçer, İslami Finans Modelleri ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaları anlattı. Etkinliğe katılımın KOSGEB ile ITFC arasında kurumsal ilişkileri daha da geliştirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirten ITFC yetkilileri, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e ilettikleri teşekkür mektubunda duydukları memnuniyeti dile getirerek panelin ITFC üye ülke KOBİ’lerinde farkındalık oluşturarak bu KOBİ’lere fayda sağlayacağını söylediler.

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