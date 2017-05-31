KOSGEB MODELİ ITFC'DE KONUŞULDU

ITFC yetkilileri, endüstri uzmanları ve yerel ortakların yer aldığı panelde, Başkan Recep Biçer, İslami Finans Modelleri ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaları anlattı. Etkinliğe katılımın KOSGEB ile ITFC arasında kurumsal ilişkileri daha da geliştirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirten ITFC yetkilileri, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e ilettikleri teşekkür mektubunda duydukları memnuniyeti dile getirerek panelin ITFC üye ülke KOBİ’lerinde farkındalık oluşturarak bu KOBİ’lere fayda sağlayacağını söylediler.