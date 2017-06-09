Konya’da güvenlik ürünleri dikkat çekti

Arma Kontrol, Konya Bölge Temsilcisi Armiya Bilgi Teknolojileri ile Konya’nın en büyük fuarlarından olan Konya Kent 2017’de yer aldı. Belediyecilik alanındaki ihtiyaçlara cevap veren firmaların yer aldığı fuarda Konya Bölge Temsilcisi Armiya Bilgi Teknolojileri, Arma Kontrol’ün ürünlerini sergiledi.

11-14 Mayıs tarihleri arasında Konya Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuara Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başta olmak üzere Konya ilçe belediye başkanlarının da ilgisi büyüktü. Belediye başkanlarının yanı sıra Konya Milletvekili Uğur Kaleli’nin de ziyaret ettiği fuarda Arma Kontrol Konya Bölge Temsilcisi Armiya Bilgi Teknolojileri, güvenlik açıklarına çözüm olacak ürünleri sergileme imkanı buldu.

Arma Kontrol’ün Konya Bölge Temsilcisi Armiya Bilgi Teknolojileri’nin katıldığı fuarda; Road Blocker Sistemlerinden, Mantar Bariyer Sistemlerine, Araç altı görüntüleme ve plaka okuma sistemlerine kadar farklı ürünleri ziyaretçilere tanıttı.