Konutta üst düzey güvenlik için Arma Kontrol

Yüksek teknolojili ve dayanıklı güvenlik çözümleri sunan Arma Kontrol, temel yaşam alanları olan site ve konutlardaki güvenlik gereksinimlerine dikkat çekiyor. Son yıllarda yaşanan büyük çaplı terör saldırılarına yönelik anti terör bariyer sistemleriyle güvenliği üst seviyede tutan Arma Kontrol, konutlardaki güvenlik açıklarına da dikkat edilmesinin altını çiziyor.

Konut sahibi olmak isteyenler; ikamet edilecek konutun fiziki çevre özelliklerinden, konum itibariyle kolluk kuvvetleri, itfaiye, hastane gibi hayati kuruluşlar yakınlık durumuna kadar farklı faktörleri göz önünde bulunduruyorlar. Arma Kontrol ise sağladığı güvenlik çözümleriyle hane güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Vatandaşlara konut ve yakın çevrelerinin güvenliğini kollu bariyerler, hidrolik mantar bariyer sistemleri, kişisel otopark sistemleri gibi ürünleriyle sağlanmasını öneren Arma Kontrol, alanın ihtiyacına göre uygun güvenlik sistemlerini kurabiliyor.

Site güvenliği çözümü olan mantar bariyerler alanın gereksinimlerine göre çeşitlilik gösteriyor. Elektronik kontrol özelliği sayesinde yükseltme ve alçaltma gibi özelliklere sahip olan hidrolik mantar bariyerler otomatik plaka tanıma sistemi veya basit bir kontrol düğmesiyle yönlendirilebiliyor. İhtiyaca göre farklılık gösteren ölçü ve ebatlarda üretilen ürünler, yıllık bakımları yaptırıldığı takdirde ömürlük olarak kullanılabiliyor. Uluslararası sertifikalara sahip olan ürünler, Arma Kontrol tarafından özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının tercihi olmakla beraber, konut sahiplerinin de güvenli bir hayat sürmeleri için hizmete sunuluyor.