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Konsol oyunlarına Plantronics’ten iki yeni oyuncu

17 Ocak 2017 Salı 16:10
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Plantronics oyun segmentindeki kulaklıklarına yenilerini ekledi. RIG serisinin yeni modelleri olan RIG 400 HS ve RIG 400 HX, konsol oyunlarının müdavimlerine heyecan katacak. Playstation 4 ve XBOX ONE özelinde tasarlanan kulaklıklar sadece konsol oyunlarında değil, bilgisayar, tablet ve telefonlarda da kolaylıkla kullanılabiliyor. Oyunlardaki seslerin gerçekliğini deneyimleyeceğiniz kulaklıklar oyun keyfinizi de maksimuma çıkaracak

Konsol oyunlarına Plantronics'ten iki yeni oyuncu
Konsol oyunları için özel olarak tasarlanan Plantronics’in yeni modelleri, gerçekçi ses deneyimini kulağınıza taşıyor. Dizaynı ve geliştirilmiş ses kalitesi ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan Plantronics’in RIG 400 HS ve RIG 400 HX modelleriyle oyunlar gerçek dünyaya taşınıyor.

Gerçekçi ses deneyimine tanık olun
Plantronics’in Playstation4’e özel geliştirdiği RIG 400HS modeliyle konsol oyunlarındaki ses deneyiminden memnun kalacaksınız. Konsol oyunlarında farklı bir tecrübe edineceğiniz RIG 400HS, özellikle yarış konseptli oyunlarda keyfi ikiye katlıyor. RIG 400HS, ergonomik tasarımı, hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda da kulağı yormuyor. Taç kısmında bulunan ve kullanıcının kafa yapısının şeklini alabilen yastığı ile Plantronics 400HS, uzun kablo avantajıyla geniş bir oyun alanı sunuyor. Modüler bir yapıda bulunan RIG 400HS’nin kulakçık ayarını kendinize özel ayarlayabilirsiniz. Modüler yapısıyla, takım oyunları için de hayati önem taşıyan çıkarılabilir boom mikrofonuyla dış sesleri izole eden Plantronics RIG 400HS, karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor.

XBOX ONE tutkunlarına özel
Son yıllarda kendi kitlesini oluşturan XBOX ONE için özel tasarlanan Plantronics RIG 400HX, RIG serisinin en yeni üyelerinden. Plantronics teknolojisiyle tasarlanan kulaklık XBOX ONE’da oynadığınız oyunların seslerini net ve temiz bir şekilde kulağınıza taşıyor. Konforu ile uzun süreli kullanımlarda dahi oyuncuların kulağına baskı yapmayan kulaklık, RIG serisinin modüler yapısını gözler önüne seriyor. Üzerinde bulunan çıkartılabilir mikrofonu ile çevresel sesleri izole eden RIG 400HX takım halindeki karşılaşmalarda temiz bir iletişim sağlıyor.

Oyun severlerin yeni gözdesi olacak RIG 400HS ve RIG 400 HX kulaklıklara Hepsiburada.com ve D&R mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Plantronics RIG 400HS’nin satış fiyatı KDV dahil 239 TL’dir.

Plantronics RIG 400HX’in satış fiyatı KDV dahil 239 TL’dir.
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