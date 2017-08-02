Klima satışları bu yaz 1 milyon rekorunu kırabilir

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin Türkiye’nin CEO’su Hasan Önder, klima sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Temmuz ayı itibariyle artan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranlarının klima talebini harekete geçirdiğini belirten Önder, satışlarda 2011 yılındaki 1 milyon adetlik rekorun bu yıl egale edilebileceğine dikkat çekti.

Temmuz ayı itibariyle klima satışlarında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 20’lik artış gözlemlediklerini söyleyen Önder, özellikle Güneydoğu Anadolu, Ege ve Çukurova Bölgeleri ile Antalya, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde klima talebinde büyük bir artış yaşandığını kaydetti. Ağustos ayında da bu temponun devam etmesi halinde 1 milyon adetlik satış adedinin aşılabileceğini belirten Önder, “Aslında Türkiye gibi bir ülkede klima pazarının olması gereken yer de burası. 1 milyonluk satış adedini en son 2011 yazında yakalamıştık. Geçen yıl klima satışları 800 binlerde kalmıştı. Bu yıl bir yandan artan sıcaklık ve nem oranları diğer yandan artan tüketici bilinci ile 1 milyon adetlik rekorun egale edilebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

SON DAKİKA BEKLENSE DE İHTİYAÇ BİLİNİYOR

Türkiye’de bilinçli bir müşteri kitlesi oluştuğunu, klimanın artık bir lüks değil ihtiyaç olarak görüldüğünü ifade eden Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaz aylarında artan talebin yüzde 80’inin son dakikacılar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak biz bunun da ertelenmiş talep olduğunu biliyoruz. Çünkü müşterimiz klimalarını alırken sadece fiyatına bakarak karar vermiyor. Çoğu müşterimiz alacağı cihazın enerji sınıfı, sahip olduğu özellikler, montaj avantajı, yetkili servis ağı gibi pek çok kriteri değerlendiriyor. Daikin olarak bu bilinçli tüketicinin karşısına farklı ihtiyaç ve beklentilere yanıt veren geniş bir ürün gamı ile çıkmayı tercih ediyoruz. Dikkat ederseniz biz dahil hemen hemen tüm markalar bu dönemde tüketiciye hızlı teslimat, kampanya, uygun ödeme seçenekleri sunuyor. Çünkü günümüzde tüketicilerin klimasını almadan önce araştırma yaptığını biliyoruz. Kentsel dönüşüm sonucu yenilenen evler, yeni ev alanlar, yeni evlenenler gibi farklı gruplardan da talep gelse de genelde tüketici, artık klimayı bir gereksinim olarak görüyor ve almayı düşünüyor. Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem oranları ise tüketiciye bu gereksinimini hatırlatıyor. Tabii bizim tavsiyemiz; uygun cihaz seçimi yapabilmek, kaliteli teslimat ve montaj hizmeti alabilmek için talebi ertelememek gerektiği yönünde.”

YENİ NESİL ÜRÜNLERE İLGİ GÖSTERİLİYOR

Tüketicinin, fiyat duyarlılığı taşısa da yeni nesil cihazlara ilgi gösterdiğine dikkat çeken Önder, pazardaki değişimi şöyle aktardı: “Klima uzun ömürlü bir cihaz, gerekli bakımların yapılması halinde kullanım ömrü 10 yılın üzerine çıkıyor. Klima aynı zamanda gayrimenkule değer katan bir ürün. Biliyorsunuz artık pek çok yeni projede iklimlendirmeye mutlaka yer veriliyor. Bunun yanı sıra oturacağı eve klima taktırmak isteyen bireysel tüketici de, görüyoruz ki üstün teknolojik özellikler taşıyan cihazlara yöneliyor. Inverter klimaların sağladığı yüksek verim ve tasarruf avantajının yanı sıra akıllı kanat, akıllı göz teknolojisi, programlanabilme özelliği, düşük ses seviyesi, online kontrol edilebilmesi gibi pek çok unsur kullanıcıların tercihini etkiliyor. Aslında bu müşteri davranışı sektörün de sağlıklı gelişimine olanak tanıyor. Üretici firmalar fiyat rekabetine odaklanmak yerine model ve hızlı teslimat gibi hizmet rekabetine yöneliyor. Daikin olarak biz de çevre ve tüketici dostu cihazlarımızla tüm beklenti ve ihtiyaçları karşılarken, hizmet kalitemizi de artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl montaj sürelerini yüzde 50 azaltmayı başardık. Kullanıcılarımızın ürünlerimize gösterdiği teveccüh ile de yaptığımız tüm bu çalışmaların karşılık gördüğünü gözlemliyoruz.”