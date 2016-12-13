Kızılay İstanbul Şubesi Halep için seferber oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, sivil katliamlarıyla insanlık dramı yaşayan Halep halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıktı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin Halep kentinde halkı hedef alan saldırılarda sağ kalmayı başaran sivillerin açlıkla mücadele ettiği belirtildi.

Yıkıntıların arasında hayatta kalma mücadelesi veren siviller için Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin, bağışçıların desteğiyle bin 250 ton un yardımı hazırladığı ifade edilen açıklamada, hazırlanan unların 125 tonunun, tırlarla Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştırıldığı aktarıldı.

Çuvalların üzerine yazılan "Yalnız Değilsiniz" notuyla hazırlanan yardımların, önümüzdeki günlerde etaplar halinde Halep'e ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Tüm dünyanın gözü önünde büyük bir kıyım yaşanıyor. Her gün öldürülen sivillerin, özellikle çocukların görüntülerinin dünyayı ayağa kaldırması gerekirken, maalesef dünya devletlerinden hala etkili bir tepki gelmiyor. Türk Kızılayı olarak dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanlara yardıma koşmaya devam ediyoruz. İstanbul Şubesi olarak, değerli bağışçılarımızın destekleriyle bin 250 ton un hazırladık. Yardımlarımızın 125 tonu sınır kapısına ulaştırıldı. Hayatta kalanların açlıktan ölmemesi için temel gıda malzemelerine ihtiyaçları var. Farklı yardımlar için de hazırlıklarımız devam ediyor. Dünyaya huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua ediyoruz."

Anadolu Haber Ajansı