Kış lastiğine 8 milyar lira harcanacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL/İBRAHİM YILMAZ - Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Başkanı Mustafa Karataş, "Kış lastiği kullanımının bu yıl 6 milyon adete yaklaşacağını, kış koşullarının zorlu geçmesi durumunda bu rakamın biraz daha yukarılara çıkabileceğini öngörüyoruz. Ticari hacminin ise 7 ile 8 milyar lira arasında olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve yağmur olmasa bile hava sıcaklığının ortalama 7 derecenin altında seyretmesi halinde kış lastiği kullanımının emniyet açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kışın meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun hatalı lastik kullanımından kaynaklandığına işaret eden Karataş, "Takılacak kış lastiğinin yük endeksi mutlaka yaz lastiğiyle aynı sınıfta olması gerekiyor. Hız endeksi ise yaz lastiğinden daha düşük olabilir, lastik ölçülerinde yaz lastiğinden daha dar tabanlı bir lastik de tercih edilebilir.Trafik kazalarındaki araç kusurlarının yüzde 60'ı lastiklerden kaynaklanıyor. Lastik faktörünün önemi, trafik kazalarının azalması noktasında ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, son beş yılda iyi bir çıkış yakalayan lastik sektörünün bu dönemde yüzde 28 büyüdüğünü belirterek, "2015 yılı verilerine göre yüzde 9 civarı büyüme gösteren lastik sektöründe 22 milyon adet lastik satıldığı görülmüştür. Türkiye lastik sektörünün ticari hacmi ise yaklaşık 28 milyar liraya ulaşmaktadır." dedi.

Bu yıldan umutlu olduklarını ve seneyi tatmin edici bir seviyede kapatacaklarını aktaran Karataş, "2015 yılı itibarıyla 5 milyon adet seviyesinde gerçekleşen kış lastiği kullanımının bu yıl 6 milyon adete yaklaşacağını, kış koşullarının zorlu geçmesi durumunda bu rakamın biraz daha yukarılara çıkabileceğini öngörüyoruz. Ticari hacminin ise 7 ile 8 milyar lira arasında olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

- "Gümrük vergisi lastik fiyatlarını artırdı"

Karataş, AB ve EFTA üyesi ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkelerin dışından ithal edilecek otomobil lastiklerine 7 Eylül'den itibaren yüzde 21,8 ilave gümrük vergisi uygulandığını hatırlatarak, "Söz konusu uygulamayla ithalatçılar olumsuz yönde etkilendiler. Yükselen maliyetlerle bir çok firmanın söz konusu ülkeler dışından yaptıkları ithalattan vazgeçtiklerini gözlemlemekteyiz. Gerek ithalata getirilen ilave vergi gerekse dövizin anormal derecede yükselişi ister istemez lastik fiyatlarını artırmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Yerli otomobil için göreve hazırız"

LASED Başkanı Karataş, Türkiye'nin yan sanayisinin üretim kapasitesi olarak yerli otomobile hazır olduğunu belirterek, "Türk lastik sektörü, yerli otomobil üretimine tedarikçi olarak her türlü desteği verebilecek kapasitededir. Her zaman söylediğimiz gibi biz, yerli otomobil üretiminin gerçekleşmesini bütün kalbimizle destekliyor ve üzerimize düşecek her türlü görev ve hizmet için hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı