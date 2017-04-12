İSTANBUL (AA) - "Kırsalda kadın seyisler yetişiyor" projesi kapsamında 15 seyis adayı İstanbul'da eğitim görüyor.

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumunun iş birliğiyle ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 42 kursiyerden 15'i İstanbul'da uygulamalı eğitime katılıyor. Pazartesi günü başlayan eğitim pazar gününe kadar devam edecek.

Sektördeki kadın istihdamını artırmak amacıyla Elazığ'da "Atlar emin ellerde" sloganıyla hayata geçirilen projenin 360 saatten oluşan teorik ve pratik eğitimini tamamlayan 42 kadına sertifika verilecek. Başarılı adaylar lisans almaya hak kazanacak ve Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri olacak.

Başarılı kursiyerler arasından seçilecek 8 kadın, mayıs ayında Çekya'nın başkenti Prag'a giderek, bir hafta boyunca eğitim alacak. Diğerleri ise Malatya Sultansuyu Harası ve Elazığ Hipodromu'nun eğitim bölümünde ders görecek.

Anadolu Haber Ajansı