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KILIÇDAROĞLU'NDAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ

16 Nisan 2017 Pazar 21:31
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçlarını değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı büyük ölçüde yara alır. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan söz etmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi." diyerek, "Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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