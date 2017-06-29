Kılıç Holding dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen su ürünleri firmalarından Kılıç Holding, ihracat hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Avrupa’nın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda bulunan Kılıç Holding yıllık 50 bin ton balık üretimi gerçekleştiriyor ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. 2016’daki ihracatı 142 milyon dolar rakamına ulaşan Kılıç Holding, Umman’da ilk kez başlayacak kültür balıkçılığı için 1 milyon 200 bin yavru çipura gönderdi. Arap ülkelerine yavru balık ihracatı yapan Kılıç Holding, tüm Körfez ülkelerine ihracatını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin, kültür balıkçılığı üretimi konusunda Yunanistan’ı geride bıraktığını, çipura ve levrekte pazarın lideri olduğunu kaydeden Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Serkan Ilgaz, “Özellikle Körfez ülkelerinde başlayan canlı balığa dair ilgi, bizi harekete geçirdi. Tunus, Umman ve Suudi Arabistan’a canlı balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda Tunus pazarının yüzde 30’unu elimizde bulunduruyoruz. Son olarak Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık. Türkiye’de havayoluyla yapılan bu büyüklükteki ilk canlı balık gönderimi olması, bu ihracatın önemli bir yanını oluşturuyor” dedi.