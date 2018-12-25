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Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı

Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı Metin Erhan oldu.

Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı

Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı Metin Erhan oldu.

25 Aralık 2018 Salı 16:02
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Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı

Kariyerine 1990 yılında Alcatel-Lucent Araştırma ve Geliştirme Mühendisi olarak başlayan Metin Erhan, Türkiye’nin yanı sıra şirketin Belçika, Fransa ve Azerbaycan ofislerinde de görev aldı. 2008-2010 yılları arasında Hewlett-Packard’da Program Müdürlüğü yapan Erhan, 2010-2014 yılları arasında Avea’da Tedarikçi Yönetim Direktörü, Değişim Yönetimi Direktörü ve Teknoloji Operasyonları Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2014 yılında Türk Telekom’da Grup Satın Alma Başkanı olan ve burada üç yıl boyunca hizmet veren Erhan, daha sonra kariyerine Yıldız Holding Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.  

Kibar Holding Satın Alma Bölüm Başkanı olarak atanan Metin Erhan, 3 Aralık itibariyle görevine başladı.

Anahtar Kelimeler:
Metin Erhan
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