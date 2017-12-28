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Keskin Color takvim ve ajanda, yıl boyunca yanınızda...

Yeni yıl tüm sürprizleri ile yaklaşıyor, ne getireceği bilinmemekle birlikte yine dolu dolu bir sene bizleri ekliyor.

Keskin Color takvim ve ajanda, yıl boyunca yanınızda...

Yeni yıl tüm sürprizleri ile yaklaşıyor, ne getireceği bilinmemekle birlikte yine dolu dolu bir sene bizleri ekliyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:38
3989 Okunma
Keskin Color takvim ve ajanda, yıl boyunca yanınızda...

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Hayatı yoğun yaşayanlar da elbette yıl başından itibaren, işlerini planlayabilecekleri özel bir takvime ve ajandaya ihtiyaç duyuyor. 50 yıllık deneyimi ve üstün kaliteye sahip ürünleri ile kırtasiye sektörünün öncü ismi Keskin Color, her zevke seslenen ajanda ve takvim tasarımlarıyla bu beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yeni yıl gelince bütün umutlar, hayaller ve hedefler yenilenir. Bu da bambaşka planlar yapmanız anlamına gelir. Dolayısıyla hem size hem de sevdiklerinize bu planları hatırlatacak güzel bir ajanda ve takvim gerekir. Keskin Color’ın bambaşka tarzlarda hazırladığı 2018 ajanda ve takvim koleksiyonu, kullanışlı tasarımıyla olduğu kadar üstün kalitesiyle de fark yaratıyor. Yıl boyunca kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz ajandalar, duvar ve masanızda yer açabileceğiniz takvimler hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için özel bir yeni yıl hediyesi olmayı hak ediyor. Keskin Color’ın 2018 ajanda ve takvim koleksiyonu, tüm seçkin kırtasiyelerde ve zincir mağazalarda sizleri bekliyor.

www.keskincolor.com

Son Güncelleme: 28.12.2017 14:46
Anahtar Kelimeler:
Keskincolor
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