Kerevitaş ve Besler’in güç birliği resmileşti

Yıldız Holding’in 2008 yılındaki satın alımı sonrasında oluşturulan sinerji ve yapılanmalarla Kerevitaş’ın faaliyet performansı büyüyerek devam ederken, şirket son 3 yılda ortalama yüzde 21 büyüdü. 2017’nin ilk yarısındaki büyüme ise yüzde 24 oldu. Kerevitaş 2016 yılında 462 milyon TL ciro yaparken 2017’yi yaklaşık yüzde 30 büyüme ve 600 milyon TL’ye yakın ciroyla kapatmayı ön görüyor.

Besler’in finansal gücü

1992 yılında kurulan, her sene istikrarlı bir büyüme gerçekleştiren Besler de, markalarıyla sektördeki açık ara liderliği, 3 lokasyonda üretimi, alanındaki uzmanlığı, ihracattaki liderliği, teknolojik üstünlüğü, sağlam finansal yapısıyla Kerevitaş’a güç katacak. 2016 yılını konsolide 410 milyon TL özkaynak, 1.4 milyar TL net ciro, 115 milyon TL FAVÖK ile kapatan Besler, 2017 yılının ilk 6 ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı. Besler 2017 yılını yüzde 30'a yaklaşan büyüme oranı ile 1.8 milyar TL civarında ciro ile kapatmayı hedefliyor.



Besler’in Brunei yatırımı

Besler’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Marsa 35 milyon dolarlık yatırımla Brunei’de Western Foods & Packaging adlı bir margarin üretim tesisi açtı. Şirket bu yatırımıyla ülkenin en büyük yabancı yatırımcısı oldu. Bu fabrikayla, Marsa’nın Afrika-Orta Asya ülkelerine yönelik mevcut ihracat alanını daha da genişleyecek. Ayrıca, Türkiye’nin sektörlerindeki en büyük şirketleri Besler ve Marsa, dünya yağ üretiminde önemli pay ve yere sahip Güneydoğu Asya bölgesine daha yakın ve piyasa dinamiklerini yakından takip etme,değerlendirme fırsatına sahip olacak. Bu yatırımla birlikte dış pazarlarda rekabet avantajı oluşturarak, daha fazla ülkeye ihracat yapma olanağı yakalayacak. Yıldız Holding’in İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı Oğuz Aldemir tamamlanan satın alma işlemiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu işlem Kerevitaş’ın sürdürülebilir büyümesi açısından kritik önem taşıyor. Her ikisi de kendi pazarlarında lider olan iki şirketimiz, güçlerini birleştirerek daha geniş alanda faaliyet gösteren ve büyük bir satış hacmi olan yeni bir yapı oluşturuyor. Bu işlemle birlikte, üretimde kullanılan hammadde tedarikinde süreç iyileştirmeleri ve maliyet avantajları hedefliyoruz. Besler’in mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme kriterleri ve tam otomasyona sahip üretim tesisleri yeni yapı için avantaj sağlayacak. Hedefimiz, tüketicilerimizin karşısına daha geniş bir portföy ile çıkarak müşteri memnuniyetimizi artırmak.”

