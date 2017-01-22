KAYAK MERKEZİNDE SÖMESTR YOĞUNLUĞU

BİNGÖL (AA) - Bingöl Hesarek Kayak Merkezi sömestr tatili dolayısıyla adeta ziyaretçi akınına uğradı.

İl merkezine 34 kilometre mesafedeki Dikme köyü mevkisinde yer alan bin 600 metre pist uzunluğuna, 70 yatak kapasiteli otele, teleski ve telesiyeje sahip Hesarek Kayak Merkezi sömestr tatili dolayısıyla sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu merkezde, bir yandan kayakseverler kaymanın keyfini yaşarken, aileler de çocuklarıyla hem piknik yapıyor hem de kızakla kayıyor.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden gelen Murat Doğan, çocuklarını sömestr tatili dolayısıyla kayak merkezine getirdiğini belirterek, "Kayak merkezi aileler için çok güzel bir yer." dedi.

Gıyasettin Metin, takdir alma başarısını gösteren kızını ödüllendirmek için kayak merkezine getirdiğini aktararak, "Karne hediyesi olarak kayak merkezine getirdim. Böyle güzel bir ortam, güzel bir tesisi değerlendirmek istedik ve buraya geldik." dedi.

Mahide Dağ ise merkezde çocuklarının çok iyi eğlendiğini söyledi.

Öğrenci Sümeyye Özsucu, kayak yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan ise geçen yıl hizmete açılan Hesarek Kayak Merkezine her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Hizmet kalitesinin artmasıyla ziyaretçilerin daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Arıkan, "İki günde yaklaşık 10 bin kişi tesise giriş yaptı. Sömestr talili süresinde yoğun ilgili olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı