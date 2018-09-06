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Katmerciler RWM 2018 fuarında

Katmerciler, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında dünyanın en büyük fuarlarından RWM 2018’e katılıyor. Şirket, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Birmingham kentinde düzenlenecek fuarda bir adet çöp semi treylerini de sergileyecek.

Katmerciler RWM 2018 fuarında

Katmerciler, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında dünyanın en büyük fuarlarından RWM 2018’e katılıyor. Şirket, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Birmingham kentinde düzenlenecek fuarda bir adet çöp semi treylerini de sergileyecek.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:51
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Katmerciler RWM 2018 fuarında

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lider şirketi Katmerciler, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında dünyanın en büyük fuarlarından RWM 2018’e katılıyor. 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek fuarda geniş ürün portföyünü tanıtacak şirket 39 metreküplük bir adet çöp semi treylerini de sergileyecek. Katmerciler, üretimden satış ve pazarlamaya uzanan farklı boyutlarda işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak çeşitli firmalarla özel görüşmeler de gerçekleştireceği fuarda misafirlerini OA145 nolu standında ağırlayacak.

Katmerciler, uzun yıllara dayanan deneyimiyle itfaiyeden çöp aracına, araç kurtarmadan vidanjöre, damperden tankerlere uzanan geniş yelpazede farklı ihtiyaçlara uygun yaklaşık 30 farklı tipte ekipman üretebilme yeteneğiyle, sektörünün en geniş ürün portföyüne sahip şirketi. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapan şirket, çevre araçları konusunda da sektörünün öncü ve lider şirketi durumunda.

RWM 2018 Fuarında Çevre Araçlarını tanıtacak Katmerciler, İngiltere pazarına özel bir önem veriyor. Bu yılın başlarında İngiltere’ye çöp semi treyler satışı da gerçekleştiren şirket, aynı kalite ürünü daha uygun maliyetlerle üretebilme avantajı sayesinde İngiltere pazarının önemli fırsatlar sunduğuna inanıyor.

Katmerciler’in Çevre Ürünleri segmentinde şu araçlar bulunuyor: Çöp Semi Treyler, Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları, Hidrolift, Hidrolik Damperli Çöp Aracı, Konteyner Yıkama Aracı, Kombine Kanal Açma Araçları, Kanal Temizleme Araçları, Vidanjör, Vidanjör Treyler, Yol Süpürme Araçları, Hook Lift.

Geri dönüşüm ve atık yönetiminde devrim yaratan en son yeniliklerin, ürünlerin ve teknolojilerin sergilenip tanıtıldığı RWM 2018 Fuarı, dünya çapında çevre profesyonellerini buluşturuyor. 20 bine yakın profesyonel ziyaretçi beklenen fuara, çeşitli ülkelerden, sektöründe uzman endüstrinin önde gelen 500 firması katılıyor. 350 seminer düzenlenecek fuarda şirketlere bire bir görüşme ve işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı sunuluyor. RWM 2018, zirveler, vaka çalışmaları, panel tartışmaları, seminerler, çalıştaylar ve açılış konuşmaları ile bugüne kadarki en geniş katılımlı fuar olacak.

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