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KASTAMONU ENTEGRE, AB’NİN AR-GE ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU

16 Şubat 2017 Perşembe 14:38
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Kastamonu Entegre, dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı Horizon 2020’nin desteklediği ECOBULK Projesi kapsamında 1 Milyon TL’nin üzerinde hibe almaya hak kazandı. Kastamonu Entegre, ECOBULK’da “üretimde üstleneceği rol ile” sektöründe Türkiye’den destek alan tek kuruluş oldu.

KASTAMONU ENTEGRE, AB'NİN AR-GE ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU
Kastamonu Entegre, geri dönüşüm yüzdesini arttıracak ürün tasarım ve üretimi, tersine lojistik zincirlerinin kurulması, atık akışlarının daha iyi yönetilmesi ve izlenmesi gibi hedefleri olan ECOBULK Projesi kapsamında 1 Milyon TL’nin üzerinde hibe desteği almaya hak kazandı. 12 farklı ülkeden 29 ortaklı projede “üretici” rolü üstlenen Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’den destek alan tek kuruluş oldu.

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen ECOBULK Projesi’nde, araştırma kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle Kastamonu Entegre’nin üreteceği yüksek dayanımlı ürünler, mobilya üreticileri tarafından kullanılacak. DELFT Teknoloji Üniversitesi liderliğinde, çevreye duyarlı inovatif tasarımların yapılacağı bu projede, tasarımların hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan levhaların üretiminde geri dönüşümlü malzeme miktarının artırılması, Akzonobel ile biyo esaslı tutkal geliştirilmesi, proje ortaklarının geliştirdiği atık işleme ve plazma teknolojisi uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi konular Kastamonu Entegre’nin projedeki rolünü oluşturacak.

Horizon 2020’nin desteklediği ECOBULK Projesi ortakları arasında Kastamonu Entegre’nin yanı sıra, otomobil üreticisi Fiat, otomotiv ve orman ürünleri geri dönüşümü konusunda uzman ARN ve TOMRA firmaları ve İtalyan lüks mobilya üreticisi Formitalia gibi sektörlerinde öncü isimler de yer alıyor.


Ağaç bazlı panel sektöründen Türkiye’yi temsilen programda yer alan ilk ve tek kuruluş olarak seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Sektörümüzde ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Horizon 2020’nin desteklediği ECOBULK Projesi’ne Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda global marka başvurdu. Pek çok şirketin arasından sıyrılarak sektörümüzde bir ilke imza attık ve üretici rolümüzle AB’nin Ar-Ge’de Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak seçildik. Bu projeyle üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanmaya, çevreye duyarlı inovatif tasarımlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.
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