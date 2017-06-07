Kaspersky Lab’ın B2B distribütörü Armada oldu

Kaspersky Lab, bir Ingram Micro şirketi olan Armada ile yeni bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Armada’nın Kaspersky Lab’ın katma değerli distribütörü olmasını sağlayan anlaşmaya göre Armada, şirketin işletmelere yönelik tüm güvenlik ürünü ve hizmeti portföyünün dağıtımını üstlenecek. 1993’te kurulan Armada, büyük kurumsal şirketlere yönelik çözümler konusunda güçlü portföyünün yanı sıra; KOBİ’ler, kredi hizmetleri, eğitim ve diğer profesyonel hizmetler alanında kanal geliştirme tecrübesini beraberinde getiriyor. Deneyimli bir yönetim kadrosuna sahip olan Armada, ortak çalışmaya dayalı kültürü ve uzun soluklu müşteri ilişkileriyle öne çıkıyor.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko, yeni işbirliğiyle ilgili olarak, “Türkiye, Kaspersky Lab için önemli bir pazar ve dolayısıyla burada büyümeye devam etmeyi hedefliyor, geniş müşteri tabanımızı koruyor, çözüm ve hizmetlerimizi Türk Lirası üzerinden satmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız yeni anlaşmayla iş dünyasına yönelik çözüm ve hizmetlerimiz Türkiye’deki müşterilerimize Armada ile ulaşacak” dedi.

Siber uzayın acımasız gerçekleri, her gün gerçekleşmeye devam eden saldırılarla birlikte şirketleri çeşitli siber tehditlere karşı korunmak zorunda bırakıyor. Türkiye’deki şirketlerin %57’sinin hedefli bir saldırı sonucu veri kaybı yaşamış olmasına rağmen, sadece yarısından biraz fazlası bu tür güvenlik tehlikelerine karşı daha iyi hazırlıklı olmaları gerektiğine inanıyor1. Karmaşıklığı sürekli artan siber tehditlerle baş edebilmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuluyor. Zorluklar ise saldırıların karmaşıklığından ziyade, saldırıya müsait noktaların artması ve dolayısıyla daha çeşitli korunma yöntemlerine ihtiyaç duyulmasıyla ilgili olarak karşımıza çıkıyor.

Anlaşmayla ilgili konuşan Armada Genel Müdürü Mustafa Güven, “Güvenilir ve öncü bir güvenlik çözümleri sağlayıcısıyla iş birliğine gittiğimiz için gururluyuz. Türünün en iyi örneği olan teknoloji çözümlerinin ve BT güvenliği ile siber silahlar konusunda vizyoner olan bir bakış açısının arkasında duracağımız bu heyecan verici yolculuğa başlamaktan dolayı çok mutluyuz. Armada, Kaspersky Lab’ın dağıtım kanalını ve erişimini başarıyla genişletebilmek için iç kaynaklarına ve uzmanlığına yatırım yapmaya devam edecek. Böylece her iki şirket için de faydalı olacak büyüme fırsatları yaratırken, müşterilere ve iş ortaklarına en iyi güvenlik yazılımlarını ve hizmetlerini sunacağız” dedi.

Siber tehdit risklerini azaltmak için, büyüklüklerinden bağımsız olarak tüm şirketlerin, BT

altyapılarını incelemeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik önlemleri almaları gerekiyor. Kaspersky Lab, amiral gemisi Kaspersky Endpoint Security for Business, yakın zamanda yenilenen Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ve KOBİ’lere yönelik Kaspersky Endpoint Security Cloud da dahil olmak üzere, her tür işletmeye yardımcı olmak üzere çeşitli çözüm ve hizmetler sunuyor. Bunların yanı sıra, güvenlik istihbaratı hizmetleri de Armada aracılığıyla Türkiye’deki işletmelerin kullanımına sunuluyor olacak.