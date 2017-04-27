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Karaya oturan gemiden yağ sızıntısı

27 Nisan 2017 Perşembe 14:14
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- Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık gemideki yağ sızıntısı, deniz yüzeyinde kirliliğe neden oldu

Karaya oturan gemiden yağ sızıntısı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık tarama gemisinden sızan yanık yağ, çevre kirliliğine neden oluyor. 

İlçede yapımı devam eden Karasu Limanı'nda derinleştirme çalışmalarına katılan özel bir şirkete ait "Yiğithan" isimli tarama gemisi, bir süre önce icralık olduğu gerekçesiyle Karasu Sahil Park karşısına yakın bir yere demir attı. 

Hava şartlarının kötü olması sebebiyle sahile sürüklenen gemi, dalgakırana çarparak yan yattı. Yan yatan gemiden akan yanık yağ, deniz yüzeyinde kirliliğe yol açtı. 

- Tedbirler için çalışma başlatıldı 

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli bir fırtına çıktığı takdirde yan yatan gemiden sızan yağların daha fazla kirliliğe neden olacağını belirterek, "İlgililerden turizm sezonu açılmadan önce, geminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Geminin yan yatması sebebiyle sintinede bulunan yağların denize akması, çevreye kirlilik vermektedir." diye konuştu. 

Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ise geminin 2 aydır demirlediğini ve rüzgarın etkisiyle sahile 50 metre kadar yaklaştıktan sonra yan yattığını dile getirdi. Topaloğlu, "Turizm sezonu başlayacak ve gelen tatilciler burada kirli denize mi girecekler? Bu geminin bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz." dedi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin çevre açısından oluşan riski değerlendiği ve geminin bir an önce tahliye edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yürüttüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu doğrultuda bir rapor gönderildiği ve raporun sonucunun beklendiği öğrenildi. 


Anadolu Haber Ajansı
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